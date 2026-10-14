Kalimata Temple : देशातील पहिल्या केबल रेल्वे पुलावर कालीमातेचे मंदिर; ७२५ मीटरच्या पुलामागे विज्ञान अन् तंत्रज्ञान, बांधकामादरम्यान उभे राहिले श्रद्धास्थान

- नितीन बिनेकरअंजी - खोल दरी, उंच डोंगर आणि वेगवान वारे... अशा निसर्गाच्या आव्हानांवर मात करत जम्मू-काश्मीरमध्ये अंजी खड्ड रेल्वे पूल उभा राहिला. ७२५ मीटर लांबीच्या या पुलाच्या उभारणीत आधुनिक अभियांत्रिकी, अचूक गणिते, केबलचे सामर्थ्य आणि तांत्रिक कौशल्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, विज्ञानाच्या या भव्य आविष्काराच्या परिसरात श्रद्धेची एक वेगळी कहाणीही दडलेली आहे..बांधकामादरम्यान आलेल्या अडचणींच्या काळात कंत्राटदार आणि कामगारांनी येथे कालीमातेचे मंदिर उभारले. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर १७ मार्च २००८ ही तारीख नमूद आहे. पुलाचे काम पूर्ण झाले, पण मंदिरातील पूजा-अर्चेची परंपरा आजही सुरू आहे. भारतीय सैनिकांकडून येथे नियमित पूजा केली जाते. एका बाजूला विज्ञानाच्या बळावर खोल दरीवर मात करणारा पूल, तर दुसरीकडे मानवी श्रद्धेचे प्रतीक असलेले मंदिर, असे या ठिकाणाचे वैशिष्ट्य आहे..केबलच्या बळावर दरीवर मातजम्मू-काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यात अंजी नदीच्या खोल दरीवर हा पूल उभारण्यात आला आहे. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्गावरील कटरा-बनिहाल विभागात तो महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारतातील पहिला केबल-आधारित रेल्वे पूल म्हणून अंजी खड्ड पुलाची ओळख आहे. नदीच्या पात्रापासून सुमारे ३३१ मीटर उंचीवर असलेल्या या पुलाला ९६ केबलचा आधार देण्यात आला आहे.अशा उंचीवर रेल्वेचा भार पेलणारी रचना उभारताना वाऱ्याचा वेग, पुलावरील भार, केबलमधील ताण आणि संरचनेची स्थिरता यांचा विचार करावा लागतो. अभियांत्रिकीतील गणिते, संगणकीय विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास यांच्या आधारे अशा प्रकल्पांचे नियोजन केले जाते. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीत ही कामे पूर्ण करणे म्हणजे विज्ञान आणि मानवी कौशल्याची कठोर परीक्षा होती..बांधकामाच्या संघर्षात उभे राहिले मंदिरपुलाच्या उभारणीदरम्यान प्रतिकूल हवामान आणि दुर्गम परिसरामुळे अनेक अडचणी येत होत्या. या काळात कंत्राटदार आणि कामगारांनी एकत्र येऊन कालीमातेचे मंदिर उभारले. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर १७ मार्च २००८ ही तारीख नमूद आहे. मंदिर उभारल्यानंतर कामाला गती मिळाल्याची भावना कामगारांनी व्यक्त केली. कठीण परिस्थितीत काम करताना श्रद्धेमुळे मानसिक बळ मिळाल्याची त्यांची भावना होती.मात्र, पुलाच्या उभारणीतील यशामागे तांत्रिक नियोजन, अभियंत्यांचे कौशल्य, कामगारांचे परिश्रम आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचे महत्त्व अधोरेखित होते. विज्ञान आणि श्रद्धा या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्या, तरी या ठिकाणी त्या मानवी अनुभवाच्या दोन बाजू म्हणून समोर येतात..मंदिरातील परंपरा सैनिकांकडून जिवंतपुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही मंदिरातील पूजा-अर्चा सुरू आहे. मंदिरात कालीमातेची मूर्ती आणि शिवशंकराची पिंड असून, भारतीय सैनिकांकडून दररोज पूजा केली जाते. मंदिराची देखभाल करण्याची जबाबदारीही सैनिक सांभाळतात. सैनिकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना पुलाच्या बांधकामादरम्यान आलेल्या अडचणी आणि मंदिराशी जोडलेल्या आठवणी सांगितल्या. बांधकामाच्या काळात कामगारांनी उभारलेले हे श्रद्धास्थान आजही जपले जात आहे. त्यामुळे आधुनिक रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या या परिसरात तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच मानवी भावना आणि परंपरेचे अस्तित्वही दिसून येते..विज्ञानाची झेप, श्रद्धेची आठवणअंजी खड्ड पूल हा दुर्गम डोंगराळ प्रदेशात रेल्वे संपर्क मजबूत करण्यासाठी उभारलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. केबलच्या साहाय्याने खोल दरीवर उभारलेली ही संरचना अभियांत्रिकीतील प्रगती दाखवते. पुलाचे सामर्थ्य वैज्ञानिक गणिते, तंत्रज्ञान, योग्य साहित्य आणि काटेकोर नियोजनावर अवलंबून आहे. त्याच परिसरातील कालीमातेचे मंदिर मात्र या प्रकल्पासाठी झटलेल्या कामगारांच्या भावविश्वाची आठवण करून देते.विज्ञानाने दरीवर पूल उभारला, तर श्रद्धेने कठीण काळात कामगारांना मानसिक आधार दिला, अशी या ठिकाणाची वेगळी ओळख आहे. त्यामुळे अंजी पुलाकडे पाहताना केवळ अभियांत्रिकीचा चमत्कार दिसत नाही, तर त्याच्या उभारणीमागील मानवी संघर्षाची कहाणीही समोर येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.