India Africa Digital Ties: एअरटेल, युपीआय ते स्वस्त औषधे: आफ्रिकेच्या रोजच्या जगण्यात वाढतोय भारताचा 'डिजिटल' दबदबा

आतापर्यंत भारत आणि आफ्रिका खंडातील व्यापाराबद्दल विचार करायचो तेव्हा कच्चे तेल, सोन्याच्या खाणी किंवा कोळशाची आयात-निर्यात डोळ्यांसमोर यायची. पण, २१ व्या शतकातील भारत-आफ्रिका संबंध या पारंपरिक व्यापाराच्या खूप पलीकडे गेले आहेत. आज भारत आफ्रिकेमध्ये एक अत्यंत आधुनिक अशी 'डिजिटल आणि सेवा क्षेत्राची' क्रांती घडवून आणत आहे. .आफ्रिका खंडात सध्या वेगाने डिजिटलायझेशन होत आहे. तिथली तरुण लोकसंख्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत आहे. या बदलत्या आफ्रिकेला तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि आरोग्य क्षेत्रात सक्षम बनवण्यात भारतीय कंपन्या आणि स्टार्टअप्स सर्वात आघाडीवर आहेत. आधुनिक शिक्षण देऊन तरुणांना जागतिक स्पर्धेच्या मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे..आफ्रिकेची 'लाइफलाइन': भारतीय औषधआफ्रिकेला जागतिक स्तरावर 'औषधांसाठी भारताचा मोठा आधार आहे. आफ्रिका खंडात मलेरिया, एड्स आणि इतर संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण मोठे आहे. पण पाश्चात्त्य देशांमधील महागडी औषधे तिथल्या गरीब जनतेला परवडली नाहीत. भारतीय फार्मा कंपन्यांनी आफ्रिकेत अत्यंत स्वस्त दरात जेनेरिक औषधे आणि जीवनरक्षक लस पुरवून तिथली आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली.आफ्रिकेत वापरल्या जाणाऱ्या एकूण जेनेरिक औषधांपैकी जवळपास 20% पेक्षा जास्त औषधे एकट्या भारतातून जातात. पण भारतीय कंपन्या केवळ औषधे निर्यात करण्यावर थांबलेले नाहीत, तर नायजेरिया, युगांडा आणि दक्षिण आफ्रिकेत स्थानिक पातळीवरच औषध निर्मितीचे कारखाने सुरू करत आहेत, ज्यामुळे तिथे हजारो लोकांना रोजगार मिळत आहे..दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांती :आफ्रिका खंडातील सामान्य माणसाचा रोजचा संपर्क भारतीय कंपनीशी येतो, ती कंपनी म्हणजेच 'एअरटेल आफ्रिका'. आफ्रिकेतील दूरसंचार क्षेत्राचा चेहरा बदलण्यात एअरटेलचा वाटा सिंहाचा आहे. आज एअरटेल ही आफ्रिकेतील १४ देशांमध्ये कार्यरत असलेली सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय टेलिकॉम कंपनी आहे. जवळपास ६३ कोटी लोकसंख्या या एअरटेल सेवेचा लाभ घेते.आफ्रिकेतील अनेक दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये अजूनही बँकांची सोय नाही. अशावेळी एअरटेलने सुरू केलेल्या 'एअरटेल मनी' या मोबाईल बँकिंग सेवेने तिथल्या कोट्यवधी लोकांना मोबाईलद्वारे पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म दिला आहे. आता तिथले नागरिक एका छोट्याशा मोबाईल रिचार्जच्या दुकानातून पैशांचे व्यवहार करतात. या आर्थिक समावेशनाने आफ्रिकन जनतेचे जीवन सुकर झाले आहे..'UPI' चा विस्तार :भारतातील 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' या डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचा डंका आता आफ्रिकेतही वाजत आहे. मॉरिशसमध्ये यूपीआय सेवा यशस्वीरित्या सुरू झाली असून, नामिबिया, घाना आणि केनिया यांसारखे देशही भारताच्या या स्वस्त आणि सुरक्षित डिजिटल पेमेंट मॉडेलला आपल्याकडे लागू करण्यासाठी उत्सुक आहेत. यामुळे आगामी काळात भारत आणि आफ्रिकेतील डिजिटल देवाणघेवाण अधिक वेगवान होईल..'पॅन-आफ्रिका ई-नेटवर्क' :भारत सरकारने आफ्रिकेसाठी 'पॅन-आफ्रिका ई-नेटवर्क' हा एक महत्त्वाकांक्षी उपग्रह प्रकल्प सुरू केला आहे. याद्वारे भारतातील नामांकित विद्यापीठे आणि सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालये आफ्रिकेतील ५० हून अधिक देशांशी जोडली गेली आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आफ्रिकेतील गरीब विद्यार्थी भारतात न येता डिजिटल माध्यमातून उच्च शिक्षण घेत आहेत. तिथले स्थानिक डॉक्टर्स भारतातील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून 'टेली-मेडिसिन' द्वारे अवघड शस्त्रक्रियांसाठी थेट सल्ला घेत आहेत..ITEC कार्यक्रम :याशिवाय, 'ITEC' (Indian Technical and Economic Cooperation) कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी १०,००० हून अधिक आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना भारतात तांत्रिक शिक्षण दिले जाते. या दरम्यान, या विद्यार्थ्यांचा येण्या-जाण्याचा विमानाचा खर्च, भारतात राहण्याचा, खाण्याचा खर्च, शैक्षणिक फी आणि वैद्यकीय खर्च पूर्णपणे भारत सरकार उचलते. त्यांच्या रोजच्या खर्चासाठी दरमहा निश्चित भत्ता दिला जातो..भारतीय स्टार्टअप्सना 'सुवर्ण संधी' :भारत आणि आफ्रिकेसमोरील सामाजिक-आर्थिक आव्हाने बऱ्याच अंशी सारखीच आहेत. यामुळे भारतातील शैक्षणिक, आर्थिक आणि शेती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी आफ्रिका ही एक मोठी संधी आहे. कमी इंटरनेट स्पीडवर चालणारे ॲप्स, ऑनलाईन शिक्षण आणि शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल मार्गदर्शन ही भारतात यशस्वी ठरलेली मॉडेल्स मॉडेल्स आफ्रिकेतही सहजपणे स्वीकारली जात आहेत.थोडक्यात सांगायचे तर, भारत आज आफ्रिकेला केवळ वस्तूंची विक्री करत नाही, तर तिथल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा आणि मानवी क्षमतेचा विकास करत आहे. ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील ही भागीदारी भारत-आफ्रिका संबंधांना २१ व्या शतकातील सर्वात आधुनिक, गतिमान आणि लोकशाहीवादी भागीदारी बनवत आहे.