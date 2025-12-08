देश

Indigo Flight Update : 'इंडिगो'चा माफिनामा, आजपासून विमानसेवा सुरळीत चालणार, कसं असेल वेळापत्रक...

Indigo Network Restoration News : तांत्रिक अडचणीनंतर इंडिगोची उड्डाण सेवा वेगाने पूर्वपदावर. ९५% नेटवर्क सुरळीत आणि आज १,५०० पेक्षा जास्त फ्लाइट्स रवाना होणार.
Indigo Flight Update

Indigo Flight Update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Indian Aviation News Indigo : देशातील सर्वात मोठ्या विमानसेवा संस्थांपैकी एक असलेल्या एअर इंडिगो कंपनीची मागच्या काही दिवसांत विमान सेवा विस्कळीत झाली आहे. याबाबत इंडिगोने अधिकृत खुलासा केला आहे. नेटवर्क, सिस्टिम्स आणि क्रू रोस्टर व्यवस्थापनात अचानक आलेल्या अडचणींमुळे कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. मात्र, परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न असून कंपनीने कालपासून केवळ ७००हून अधिक उड्डाणे सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Loading content, please wait...
Aeroplane
air plane
aeroplane travling
Indigo Airline
plane
air hostess
plane ticket
domestic flights
plane travel
tourist plane
Plane Crash
Nagpur to Mumbai flights
IndiGo Airlines new service
Flight connectivity demands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com