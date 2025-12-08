Indigo Flight Update : 'इंडिगो'चा माफिनामा, आजपासून विमानसेवा सुरळीत चालणार, कसं असेल वेळापत्रक...

Indian Aviation News Indigo : देशातील सर्वात मोठ्या विमानसेवा संस्थांपैकी एक असलेल्या एअर इंडिगो कंपनीची मागच्या काही दिवसांत विमान सेवा विस्कळीत झाली आहे. याबाबत इंडिगोने अधिकृत खुलासा केला आहे. नेटवर्क, सिस्टिम्स आणि क्रू रोस्टर व्यवस्थापनात अचानक आलेल्या अडचणींमुळे कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. मात्र, परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न असून कंपनीने कालपासून केवळ ७००हून अधिक उड्डाणे सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे..कंपनीकडून अधिकृत जाहीर करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, इंडिगो कंपनीकडून सध्या ‘रीबूट ऑपरेशन’चे काम सुरू आहे. यामुळे विमान सेवा सुरळीत करण्याचे काम होईल. नेटवर्क स्थिर करणे आणि पुन्हा विमानसेवा सुरळीत देण्यासाठी सिस्टिम्स रीसेट करणे हा होता. “आज आम्ही दिवसअखेर १ हजार ५०० हून अधिक उड्डाणे करणार आहोत. तसेच आमच्या १३८ वेवरून १३५ ठिकाणांची सेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. म्हणजेच आमचे ९५ टक्के नेटवर्क पुन्हा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले आहे,” असे कंपनीने स्पष्ट केले..इंडिगोने ग्राहकांची गैरसोय झाल्याची कबुली देत त्याबद्दल पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त केली. व्यत्ययाच्या काळात सरकारी यंत्रणा, भागीदार आणि विमानतळ प्रशासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल कंपनीने कृतज्ञता व्यक्त केली. “आम्हाला अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे. पण ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असेही इंडिगोने म्हटले..Indigo Plane : ‘इंडिगो’चे विमान ‘पार्किंग बे’वरच! रविवारी ५० विमाने रद्द.गेल्या आठवड्यात नेटवर्क विस्कळीत झाल्याने देशभरातील प्रवासी विमानतळांवर मोठ्या प्रमाणात अडकले होते. तिकिटे रद्द करणे, री-शेड्यूल करणे आणि रिफंड प्रक्रियेत अनेक अडथळे आल्याने इंडिगो कंपनीवर मोठी नामुष्की ओढावली होती. तब्बल ८ दिवसांनंतर परिस्थिती सुधारत असून इंडिगोने रिफंड व तिकिट बदल प्रक्रियेतील शुल्क माफीची पावले उचलली आहेत. सध्या विमान सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत असून काही दिवसांत पूर्ण स्थिरता येईल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.