IndiGo Airline Update News : ‘इंडिगो’ विरोधात सरकार कडक कारवाईच्या तयारीत; ‘CEO’ बडतर्फ होणार?

IndiGo Airline Flight cancellations : एअरलाइनने मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केल्याने देशभर प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
Mayur Ratnaparkhe
Government will take Strict Action Against IndiGo Airline :  इंडिगो एअरलाइन्सची उड्डाणे रद्द झालेली असल्याने देभरात प्रवाशांमधून प्रंचड संताप व्यक्त होत आहे. इंडिगो व्यवस्थापनावर आगपाखड सुरू आहे. दरम्यान आता प्राप्त माहितीनुसार सरकार देखील इंडिगोविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.

यानुसार आता इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना तत्काळ काढून टाकण्याची देखील कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, एअरलाइनवर मोठा आर्थिक दंड देखील लावला जाऊ शकतो.

एअरलाइनने मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केल्याने देशभर प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिकारी इंडिगोद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या उड्डाणांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत आहेत. जी भारतातील सर्वात मोठ्या एअरलाइनविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात कठोर कारवाईचे संकेत आहेत.

इंडिगोची उड्डाण रद्द झाल्यानंतर, इतर अनेक एअरलाइन्सनी भाडे वाढवले ​​आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. दरम्यान, विमान वाहतूक मंत्रालयाने विमान भाडे वाजवी राहावे यासाठी त्यांच्या नियामक अधिकारांचा वापर केला आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी याची पुष्टी केली आहे.

केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, "कोणत्याही प्रकारच्या अन्याय्य किंमतींपासून प्रवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी, मंत्रालयाने सर्व प्रभावित मार्गांवर योग्य आणि वाजवी भाडे सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या नियामक अधिकारांचा वापर केला आहे."

