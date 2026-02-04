देश

Indigo Airlines Cancels Flights: ‘इंडिगो’ने घेतला मोठा निर्णय! २८ फेब्रुवारीपर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं केली रद्द

IndiGo International Flight Cancellation : जाणून घ्या, नेमका घेतलाय हा निर्णय आणि प्रवाशांना काय आवाहन केलं आहे?
IndiGo Airlines aircraft at an international airport after the airline announced cancellation of several international flights till February 28.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

IndiGo cancels multiple international flights : आंतरराष्ट्रीय विमान हवाई वाहतुकीवर पश्चिम आशियातील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीचा आता परिणाम होताना दिसत आहे. इराणमधील घडामोडी पाहता, विमान कंपन्या सतत सतर्क आहेत आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी त्यांच्या कामकाजात बदल करत आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर इंडिगोने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, जो हजारो प्रवाशांच्या प्रवास योजनांवर परिणाम करू शकतो. इंडिगो एअरलाइन्सने सुरक्षेचा उपाय म्हणून २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तिबिलिसी (जॉर्जिया), अल्माटी (कझाकस्तान), बाकू (अझरबैजान) आणि ताश्कंद (उझबेकिस्तान) या चार आंतरराष्ट्रीय शहरांसाठीची सर्व उड्डाणे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

इंडिगो एअरलाइन्सच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांची आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून प्रत्येकासाठी सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास अनुभव सुनिश्चित होईल. तसेच, इंडिगोने स्पष्ट केले आहे की ज्या प्रवाशांच्या विमान प्रवासावर या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. असे प्रवासी त्यांच्या सोयीनुसार पर्यायी प्रवास पर्याय निवडू शकतात किंवा पूर्ण परतावा मिळवू शकतात.

याशिवाय, इंडिगो एअरलाइन्सने प्रवाशांना नवीन माहिती आणि मदतीसाठी इंडिगोच्या अधिकृत वेबसाइट आणि अॅपला भेट देण्याची विनंती केली आहे. इंडिगो एअरलाइन्सने म्हटले आहे की सध्याची परिस्थिती सातत्याने बदलत आहे आणि त्यांच्या ऑपरेशनल प्लॅनिंगचा नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे. भविष्यातही फ्लाइट वेळापत्रकात आणखी काही बदल झाल्यास प्रवाशांना त्वरित कळवले जाईल.

याचबरोबर या असामान्य परिस्थितीत प्रवाशांनी दाखवलेला संयम, समजूतदारपणा आणि विश्वासाबद्दल इंडिगोने आभारही मानले आहेत. एअरलाइन्सने आश्वासन दिले आहे की सुरक्षितता ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि सर्व निर्णय ही बाब लक्षात घेऊनच घेतले जात आहेत.

Indigo Airline

