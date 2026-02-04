Turkish Airlines Emergency Landing : २३६ प्रवाशांना घेऊन उड्डाण केलेल्या विमानाच्या इंजिनला अवघ्या काही मिनिटांतच लागली आग!

Engine Fire on Turkish Airlines Flight : काठमांडू येथून इस्तंबूलला जाणारे तुर्की एअरलाइन्सचे वाइडबॉडी विमान बुधवारी दुपारी तांत्रिक बिघाडामुळे कोलकात्याला वळवावे लागले. नेपाळच्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमानाने उड्डाण घेतले असतानाच त्याच्या एका इंजिनमधून धूर निघू लागल्याचे पायलटच्य लक्षात आले.
या इंजिनमध्ये आग लागल्याची शक्यता जाणवल्याने या विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग करावे लागले. सुदैवाने विमानातील सर्व २३६ प्रवासी आणि ११ क्रू मेंबर्स सुरक्षित असल्याचे वृत्त आहे आणि विमानाची तपासणी केली जात आहे.
विमानतळ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुर्की एअरलाइन्सचे विमान क्रमांक THY-७२७ दुपारी दीड वाजता काठमांडूहून उड्डाण केले. विमान आकाशात जात असतानाच , वैमानिकांना विमानाच्या दोन इंजिनांपैकी एकाने काम करणे थांबवल्याचा सिग्नल मिळाला होता.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, वैमानिकांनी ताबडतोब काठमांडू एटीसीला याबबाबत माहिती दिली आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी धाडिंग जिल्ह्यातील धरके परिसरावर विमानाला थोड्या वेळासाठी रोखले. यानंतर तपासणी केल्यावर, कर्मचाऱ्यांनी असा निष्कर्ष काढला की एकाच इंजिनसह लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सुरू ठेवणे सुरक्षित नाही.
परिणामी विमानाकडे काठमांडूला परतण्याचा किंवा भैरहवा विमानतळावर उतरण्याचा पर्याय असला होता. मात्र, सुरक्षेला प्राधान्य देऊन, कर्मचाऱ्यांनी कोणताही धोका न पत्करण्याचा निर्णय घेतला आणि विमान कोलकाता विमानतळाकडे वळवले.
तर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या घटनेनंतर काठमांडूच्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली होती. कारण उड्डाणानंतर काही वेळातच विमानाच्या उजव्या इंजिनला आग लागल्याची माहिती मिळाली होती. तर शिवाय, त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे महाव्यवस्थापक टेकनाथ सिटौला यांनी सांगितले की, तुर्की एअरलाइन्सचे विमान THY-७२७ ने दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास उड्डाण घेतल्यानंतर चार मिनिटांतच विमानाच्या उजव्या इंजिनला आग लागली होती.
