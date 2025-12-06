IndiGo Crisis: इंडिगो संकटानंतर भाडेवाढीवर सरकारचा चाबूक! मंत्रालयाकडून भाडे मर्यादा लागू; विमान कंपन्यांची मनमानी थांबणार

इंडिगोच्या सध्याच्या संकटानंतर इतर विमान कंपन्यांनी विक्रमी भाडेवाढ जाहीर केली आहे. ज्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. विमान भाड्यात अचानक झालेल्या वाढीबाबत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने आता कडक भूमिका घेतली आहे आणि सरकारने काही विमान कंपन्यांना वाढीव भाड्यांबाबत गंभीर सूचना दिल्या आहेत..याव्यतिरिक्त प्रवाशांना जास्त भाडे भरण्यापासून रोखण्यासाठी मंत्रालयाने भाडे मर्यादा लागू केल्या आहेत. सर्व विमान कंपन्यांना नवीन भाडे मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक आहे आणि परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत हे नियम लागू राहतील. इंडिगोच्या अधिकाऱ्यांना संध्याकाळी ६ वाजता मंत्रालयात बोलावण्यात आले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) देखील या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे..IndiGo Crisis: हजारो प्रवाशांना दिलासा! परतफेड ७ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा अन्...; इंडिगोला सरकारचा अल्टीमेटम.या संकटकाळात, मंत्रालयाने विमान भाड्याचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्याचा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विमान कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या या पावलामुळे आकाशाला भिडणाऱ्या विमान तिकिटांच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. इंडिगोच्या विमान उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर, इतर विमान कंपन्यांचे भाडे गगनाला भिडले आहे. सर्व प्रभावित मार्गांवर योग्य आणि वाजवी भाडे सुनिश्चित करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने त्यांच्या नियामक अधिकारांचा वापर केला आहे. देशांतर्गत वेळापत्रकातील विमान कंपन्या प्रवाशांकडून खाली नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त भाडे आकारू नयेत.५०० किमी पर्यंतच्या स्टेज लांबीसाठी कमाल भाडे ७५०० रुपये५००-१००० किमी पर्यंतच्या स्टेज लांबीसाठी कमाल भाडे १२००० रुपये१०००-१५०० किमी पर्यंतच्या स्टेज लांबीसाठी कमाल भाडे १५००० रुपये.उदाहरणार्थ, दिल्ली ते मुंबईचे भाडे, जे सामान्यतः ६,००० रुपये असते, ते आता सुमारे ७०,००० रुपये आहे. दिल्ली ते पाटणा हे भाडे, जे सामान्यतः ५,००० रुपये असते, ते आता ६०,००० रुपयांवर पोहोचले आहे. दिल्ली ते बेंगळुरूचे भाडे, जे सामान्यतः ७,००० रुपये असते, ते आता १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय, दिल्ली ते चेन्नईचे भाडे ९०,००० रुपये आहे आणि दिल्ली ते कोलकाता हे भाडे सुमारे ६८,००० रुपये आहे..Indian Railway: इंडिगोची ‘ग्राउंडेड’ गोंधळगाथा; रेल्वे बनली लाखोंची अंतिम तारणहार! 7 विशेष गाड्यांची घोषणा, पण कुठे?.इंडिगोकडून एक निवेदन आले आहे. प्रवाशांना परतफेड करण्याबाबत, एअरलाइनने म्हटले आहे की, "कोणतेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. सर्व रद्दीकरण परतफेड तुमच्या मूळ पेमेंट पद्धतीद्वारे स्वयंचलितपणे प्रक्रिया केली जातील. आम्ही ५ डिसेंबर २०२५ ते १५ डिसेंबर २०२५ दरम्यानच्या प्रवासासाठी तुमच्या बुकिंगसाठी सर्व रद्दीकरण/पुनर्शेड्यूल विनंत्यांचे पूर्णपणे पालन करू. झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्हाला मनापासून वाईट वाटते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.