Indigo Crisis : ६१० कोटी दिले रिफंड, ३ हजार बॅग्जही पोहोचवल्या; आज इंडिगोच्या १६५० विमानांचं उड्डाण

इंडिगो एअरलाइन्समध्ये तांत्रिक अडचण आणि स्टाफच्या कमतरतेमुळं गेल्या आठवड्याभरापासून विमान उड्डाणं रद्द केली जात आहेत. विमानांना उशीर होत असल्यानं आणि अचानक उड्डाणं रद्द झाल्यानं प्रवाशांमधून संताप व्यक्त केला जातोय. दरम्यान, आता नागरी उड्डयन मंत्रालयानं मोठे अपडेट दिले आहेत. आतापर्यंत विमान उड्डाणं रद्द झाल्यानं फटका बसलेल्या प्रवाशांना भरपाई पोटी जवळपास ६१० कोटी रुपये रिफंड देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांनी शेअरधारकांसोबत बैठक घेतल्यानंतर रिफंडबाबत आदेश देण्यात आले..इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये अडथळा आल्यानं प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. अशा प्रवाशांना इंडिगोनं आतापर्यंत ६१० कोटी रुपये रिफंड म्हणून दिले आहेत. यासोबतच एअरलाइन्सने शनिवारपर्यंत देशभरात ३ हजार बॅग्ज पोहोचवल्या आहेत..गेल्या आठवड्यात इंडिगोच्या बूकिंग आणि चेक इन सिस्टिममध्ये अचानक तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. यामुळे देशभरात शेकडो उड्डाणं रद्द करावी लागली तर अनेक विमानांना उशीर झाला. परिणामी हजारो प्रवासी विमानतळावरच अडकले. अनेकांच्या बॅग्ज हरवल्या. या घटनेनंतर सोशल मीडियावरून प्रवाशांनी संताप व्यक्त केलाय..२४ रुपये रिफंडच्या नादात गमावले ८७ हजार; महिलेनं झेप्टोवरून केलेली ऑर्डर.इंडिगोने दिलेल्या माहितीनुसार ७ डिसेंबरला १३८ पैकी १३७ विमानतळांवर विमानसेवा सुरू झाली आहे. दिवसभरात १६५० पेक्षा जास्त विमानांचं उड्डाण झालं. तर शनिवारी १५०० पेक्षा जास्त विमानांचं उड्डाण झालं होतं. ऑन टाइम परफॉर्मन्स ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. शनिवारी हे प्रमाण ३० टक्के होतं. १० डिसेंबरपर्यंत सर्व सेवा सुरळीत सुरू होईल असंही कंपनीने म्हटलंय..रिफंडबाबत माहिती देताना नागरी विमान उड्डयन मंत्रालयानं सांगितलं की, इंडिगोला उड्डाण रद्दबाबत प्रवाशांना वेळेत कळवण्याचे आणि रद्द किंवा उशिरा विमान उड्डाणांसंदर्भात आज रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्व रिफंड पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.