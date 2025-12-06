Indigo संकट आता सर्वोच्च न्यायालयात, याचिकाकर्ते थेट CJI Suryakant यांच्या घरी, तातडीने सुनावणी होणार?

इंडिगो विमान कंपनीचे सतत उड्डाण रद्द होत असल्यामुळे निर्माण झालेलं प्रवासी संकट आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. प्रवाशांच्या प्रचंड गैरसोयीबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली असून मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना आपल्या निवासस्थानी बोलावले आहे. याचिकाकर्ते आजच सरन्यायाधीशांकडे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती करणार आहेत..इंडिगोचे मोठ्या प्रमाणात उड्डाण रद्दया याचिकेत इंडिगोचे मोठ्या प्रमाणात उड्डाण रद्द होत असल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नवीन वैमानिक कर्तव्य वेळ नियमांच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे हे संकट उद्भवले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. प्रवाशांच्या मूलभूत हक्कांच्या कलम २१ चे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही यात आहे. तसेच बाधित प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था आणि योग्य भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..CJI Suryakant संतापले! २००९चा खटला अजूनही अडकलेला... देशभरातील न्यायव्यवस्थेला दिला आदेश, पुढे काय होणार?.शुक्रवारी इंडिगोने एक हजाराहून अधिक उड्डाणे रद्द केली होती. सलग चौथ्या दिवशीही कंपनीचे शेड्यूल पूर्णपणे सुरळीत झाले नाही. डीजीसीएने कंपनीला काही सवलती दिल्या असल्या तरी प्रवाशांची गैरसोय कायम आहे. इतर विमान कंपन्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन भाडेवाढ केली असून रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी निर्माण झाली आहे..चार सदस्यांची समिती नेमलीया पार्श्वभूमीवर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने इंडिगोच्या उड्डाण रद्दीकरणांच्या कारणांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीत सहमहासंचालक संजय के. ब्राह्मणे, उपमहासंचालक अमित गुप्ता, कॅप्टन कपिल मांगलिक आणि कॅप्टन रामपाल यांचा समावेश आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल..स्पाइसजेटचे शंभर अतिरिक्त उड्डाणे सुरूदरम्यान, प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी स्पाइसजेटने शंभर अतिरिक्त उड्डाणे सुरू केली आहेत. रेल्वे प्रशासनानेही विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली असून ३७ गाड्यांना ११६ अतिरिक्त डबे जोडले जात आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने चौवीस तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापन करून उड्डाण स्थिती, भाडे आणि प्रवासी सुविधांवर सतत लक्ष ठेवले आहे. .सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडेआता सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे प्रकरण किती गंभीरपणे घेतात आणि त्यावर कोणता निर्णय देतात, यावरच पुढील परिस्थिती अवलंबून आहे. प्रवाशांचा संयम संपुष्टात येत असताना न्यायालयाकडून तात्काळ हस्तक्षेपाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.."नियम सर्वांसाठी समान..."; खचाखच भरलेल्या कोर्टरूममध्ये CJI Suryakant वकिलांवर संतापले, दिला सडेतोड संदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.