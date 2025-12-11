देश

Supreme Court: दरवाढीस जबाबदार कोण? ‘इंडिगो’च्या खोळंब्यावरून हायकोर्टाचे केंद्रावर ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले; इंडिगोच्या उड्डाण रद्दीमुळे प्रवाशांना भरलेल्या आर्थिक फटक्यावर उपाययोजना करावी.,’ असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले.

