Supreme Court: दरवाढीस जबाबदार कोण? ‘इंडिगो’च्या खोळंब्यावरून हायकोर्टाचे केंद्रावर ताशेरे

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले; इंडिगोच्या उड्डाण रद्दीमुळे प्रवाशांना भरलेल्या आर्थिक फटक्यावर उपाययोजना करावी.,’ असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले..‘इंडिगो’ कंपनीची शेकडो उड्डाणे नियमातील बदलांमुळे रद्द झाली आणि त्याचा जबर फटका प्रवाशांना बसला होता. ‘‘इंडिगो कंपनीबद्दल आम्हाला आता काही बोलायचे नाही, पण अशी परिस्थिती का निर्माण होऊ दिली, याचे उत्तर केंद्र सरकारने दिले पाहिजे,’’ न्यायालयाने म्हटले आहे..शिक्षा आणि दंडाची तरतूदकेंद्र सरकारने कायद्यानुसार दोषींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. सरकारकडे ‘डीजीसीए’च्या आदेशांचा आढावा घेण्याचे अधिकार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करता येते..दोषींना दोन वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. त्यावर सरकार विचार करू शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले. प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये याकरिता वैमानिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले..Indigo Issues: मतभेद, अंतर्गत अस्थिरता अन्... देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन संकटात! इंडिगोचा मालक कोण? समस्यांनी का वेढलं? वाचा....पुन्हा उड्डाणांना ब्रेक‘इंडिगो’ने बुधवारी देशभरातील तीन महत्त्वाच्या विमानतळांवरील २२० विमानांची उड्डाणे रद्द केली. ज्या ठिकाणावरून ही उड्डाणे रद्द करण्यात आली त्यामध्ये दिल्ली व मुंबई या महानगरांतील विमानतळांचा देखील समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली विमानतळावरील १३७ आणि मुंबई विमानतळावरील २१ विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.