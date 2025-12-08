IndiGo Flight Crisis : इंडिगोची आजही ४५० उड्डाणे रद्द, भारताच्या हवाई इतिहासातील सर्वात मोठे संकट कधी संपणार ?

इंडिगोची विस्कळीत झालेली विमानसेवा आणखी सुधारलेली नाही. आज सातव्या दिवशी शेकडो उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे प्रमुख विमानतळांवर इंडिगो प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला. भारतातील हवाई प्रवासाच्या इतिहासात असे संकट यापूर्वी कधीही पाहिले गेले नव्हते..सोमवारी देशातील विविध विमानतळांवर अंदाजे ४५० इंडिगोची उड्डाणे रद्द करण्यात आली. दिल्ली विमानतळावर १३४ उड्डाणे (७५ निर्गमन आणि ५९ आगमन) रद्द करण्यात आली. बेंगळुरू विमानतळावरही १२७ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अहमदाबादमध्ये २० उड्डाणे रद्द करण्यात आली आणि विशाखापट्टणममध्ये ७ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. मुंबई आणि कोलकातासह प्रमुख विमानतळांवरही लक्षणीय व्यत्यय आला. सकाळी ९:३० पर्यंत एकूण २८९ उड्डाणे रद्द झाल्याची पुष्टी करण्यात आली..IndiGo owner Rahul Bhatia : 'इंडिगो' एअरलाइन कंपनीचे मालक राहुल भाटिया आहेत तरी कोण?.खरं तर, देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपनीने रविवारी ६५० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली होती, जरी ही संख्या दोन दिवसांपूर्वीच्या १,००० हून अधिक रद्द झाल्यापेक्षा कमी आहे..अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रवाशांना ६१० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे तिकिटांचे पैसे परत करण्यात आले आहेत. कंपनीच्या मते, फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम (पायलट विश्रांतीवरील सरकारी नियम) पूर्ण अंमलबजावणीनंतर कॉकपिट क्रूच्या कमतरतेमुळे हे संकट प्रामुख्याने उद्भवले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द झाली आणि प्रमुख विमानतळांवर पूर्णपणे गोंधळ निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.