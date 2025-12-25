माझी शिफ्ट संपली, विमान उड्डाण रद्द; इंडिगोच्या पायलटनं असं सांगताच प्रवाशी संतापले, पुन्हा एकदा नव्या नियमाचा फटका

वाराणसीतील लाल बहाद्दुर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मंगळवारी दाट धुक्यामुळं विमान रद्द झाल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. तर कोलकात्याहून वाराणसीला जाणारं विमान दुपारी एक ऐवजी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास पोहोचलं. विमानाला उशीर झाल्यानं आणि क्रू मेंबर्सनी शिफ्ट संपल्यानं विमान उड्डाणाला नकार दिला. यामुळे १७९ प्रवाशांना बोर्डिंग पास मिळाल्यानंतरही रात्रभर हॉटेलमध्ये थांबण्याची वेळ आली. इंडिगो एअरलाइन्सकडून शेवटी दुसऱ्या दिवशी प्रवाशांना कोलकात्याला जाण्याची व्यवस्था केली..वाराणसीहून कोलकात्याला जाणाऱ्या १७९ प्रवाशांनी वेळेवर विमानतळावर पोहोचल्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली होती. सर्व प्रवासी होल्ड एरियात बसून विमानाच्या उड्डाणाची वाट बघत होते. त्यावेळी अचानक विमान उड्डाण रद्द झाल्याचं प्रवाशांना सांगण्यात आलं. पायलटनं त्याची शिफ्ट संपल्याचं सांगत विमान उड्डाण करू शकत नसल्याचं सांगितलं. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी विमानतळावर गोंधळ घातला..ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर पेढे वाटले, आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार; पण भाजपच्याच आमदाराचा कडाडून विरोध.मंगळवारी दाट धुक्यामुळं विमानसेवा विस्कळीत झाली होती. कोलकात्याहून वाराणसीला जे विमान येणार होतं ते ४ तास उशिरा पोहोचलं. सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास विमान उतरलं. त्यावेळी क्रू मेंबर्सची शिफ्ट संपली होती. सुरक्षेच्या नव्या नियमानुसार पायलट विमान उड्डाण करू शकत नव्हता. त्यामुळे एअरलाइन्सला अखेर विमान उड्डाण रद्द करण्याची घोषणा करावी लागली..विमानतळावरील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पायलट आणि क्रू मेंबर्ससाठी ड्युटी टाइम लिमिटेशन नियम लागू होते. त्यावेळी पर्यायी पायलट आणि क्रू मेंबर्स उपलब्ध नव्हते. शेवटी विमान उड्डाण रद्द करावं लागलं. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी बुधवारी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आणि पुढील विमानाने त्यांना पाठवण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.