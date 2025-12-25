देश

माझी शिफ्ट संपली, विमान उड्डाण रद्द; इंडिगोच्या पायलटनं असं सांगताच प्रवाशी संतापले, पुन्हा एकदा नव्या नियमाचा फटका

इंडिगोच्या एका पायलटची ड्युटी संपल्यानंतर दुसरा पायलट उपलब्ध होऊ शकला नाही. यामुळे नव्या नियमानुसार, शेवटी विमान उड्डाण रद्द झाल्याचं सांगावं लागलं. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी विमानतळावर गोंधळ घातला.
वाराणसीतील लाल बहाद्दुर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मंगळवारी दाट धुक्यामुळं विमान रद्द झाल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. तर कोलकात्याहून वाराणसीला जाणारं विमान दुपारी एक ऐवजी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास पोहोचलं. विमानाला उशीर झाल्यानं आणि क्रू मेंबर्सनी शिफ्ट संपल्यानं विमान उड्डाणाला नकार दिला. यामुळे १७९ प्रवाशांना बोर्डिंग पास मिळाल्यानंतरही रात्रभर हॉटेलमध्ये थांबण्याची वेळ आली. इंडिगो एअरलाइन्सकडून शेवटी दुसऱ्या दिवशी प्रवाशांना कोलकात्याला जाण्याची व्यवस्था केली.

