देश

Indigo विमानाचं हवेतच इंजिन बंद; २२४ जणांचा जीव टांगणीला, पुढच्या काही मिनिटांत घडलं थरारक

Indigo Flight Engine Failure Before Landing, 224 Passengers Safe: लँडिंगच्या काही मिनिटे आधी इंडिगो विमानाचे डावे इंजिन बंद पडल्याने चेन्नई विमानतळावर पूर्ण आणीबाणी जाहीर झाली; मात्र वैमानिकाच्या प्रसंगावधानामुळे २२४ प्रवाशांसह विमान सुरक्षित उतरले.
Indigo Flight Engine Failure Before Landing, 224 Passengers Safe at Chennai Airpor

Indigo Flight Engine Failure Before Landing, 224 Passengers Safe at Chennai Airpor

esakal

Sandip Kapde
Updated on

हवेत असताना इंडिगो विमानाचे डावे इंजिन अचानक बंद पडल्याने चेन्नई विमानतळावर मंगळवारी रात्री पूर्ण आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. कोलकाताहून चेन्नईकडे येणाऱ्या या विमानात २२४ जण होते. लँडिंगच्या काही मिनिटे आधी ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. मात्र, वैमानिकाने प्रसंगावधान राखत विमान सुरक्षितपणे उतरवले. त्यामुळे विमानातील सर्व २२४ प्रवासी सुरक्षित राहिले.

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