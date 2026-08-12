Indigo विमानाचं हवेतच इंजिन बंद; २२४ जणांचा जीव टांगणीला, पुढच्या काही मिनिटांत घडलं थरारक

हवेत असताना इंडिगो विमानाचे डावे इंजिन अचानक बंद पडल्याने चेन्नई विमानतळावर मंगळवारी रात्री पूर्ण आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. कोलकाताहून चेन्नईकडे येणाऱ्या या विमानात २२४ जण होते. लँडिंगच्या काही मिनिटे आधी ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. मात्र, वैमानिकाने प्रसंगावधान राखत विमान सुरक्षितपणे उतरवले. त्यामुळे विमानातील सर्व २२४ प्रवासी सुरक्षित राहिले..लँडिंगपूर्वीच इंजिन बंद पडलेभारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिगोचे फ्लाइट 6E-723 मंगळवारी रात्री कोलकाताहून चेन्नईला रवाना झाले होते. विमान रात्री सुमारे ११:३० वाजता चेन्नई विमानतळावर पोहोचणे अपेक्षित होते. लँडिंगची तयारी सुरू असतानाच वैमानिकाच्या निदर्शनास विमानाचे डावे इंजिन बंद पडल्याचे आले.घटना लक्षात येताच वैमानिकाने तातडीने हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाला (ATC) याबाबत माहिती दिली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चेन्नई विमानतळ प्रशासनाने आपत्कालीन यंत्रणा सक्रिय केली..१३ लाख रुपयांची नोकरी सोडून AI मध्ये मास्टर्स पूर्ण; फोटोग्राफरच्या मुलाला दीड कोटी रुपयांचे पॅकेज कसं मिळालं? .११:२९ वाजता पूर्ण आणीबाणीविमानातील तांत्रिक बिघाडाची माहिती मिळाल्यानंतर रात्री ११:२९ वाजता चेन्नई विमानतळावर पूर्ण आणीबाणी घोषित करण्यात आली. विमानाचे सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करण्यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद पथक तसेच आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करण्यात आल्या.यानंतर काही मिनिटांतच विमानाने सुरक्षित लँडिंग केले. रात्री ११:३७ वाजता चेन्नई विमानतळावरील रनवे २५ वर विमान उतरले. विमानातील सर्व २२४ प्रवासी सुरक्षित असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..११:४७ वाजता आणीबाणी मागेविमान सुरक्षितपणे उतरल्यावर परिस्थिती नियंत्रणात आली. त्यानंतर रात्री ११:४७ वाजता चेन्नई विमानतळावरील पूर्ण आणीबाणी उठवण्यात आली. या घटनेनंतर विमानतळावरील इतर विमान वाहतूक आणि नियमित कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचे विमानतळ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..यापूर्वी एअर इंडियाच्या विमानातही गोंधळदरम्यान, ४ ऑगस्ट रोजी फुकेतहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या एअरबस ए३२० विमानातही उड्डाणादरम्यान घटना घडली होती. हे विमान उड्डाण केल्यानंतर अचानक सुमारे ३०० फूट खाली आले होते. मात्र, त्यानंतर विमानावर नियंत्रण मिळवण्यात आले आणि ते दिल्ली विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले.या घटनेत काही प्रवासी आणि कर्मचारी जखमी झाले होते. विमानात तीन लहान मुलांसह एकूण १३७ प्रवासी आणि आठ कर्मचारी होते..Srinagar Stray Dog Issue: भटक्या कुत्र्यांमुळे दोन डझन शाळा बंद; जम्मू-काश्मीरमधील राजौरीत दहशत; सीआरपीएफची घेतली मदत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.