दिल्लीहून चेन्नईला जाणाऱ्या विमानाला आग!, प्रवाशी म्हणाले, 'असं वाटलं आज शेवटचा दिवस...', इंडिगो विमानात असं काय घडलं?

दिल्लीहून चेन्नईला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात रविवारी हवेतच अचानक आग लागल्याची घटना घडली आहे. एका प्रवाशाच्या हँडबॅगमध्ये ठेवलेल्या पॉवर बँकने पेट घेतल्याने विमानाच्या केबिनमध्ये धूर पसरला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन विमानाचं हैदराबादकडे वळवण्यात आलं. त्यानंतर राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमानाचं सुरक्षित इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं..नेमकं काय घडलं?मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगोची 6E 6115 ही फ्लाइट दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून चेन्नईच्या दिशेने रवाना झाली होती. प्रवास सुरू असताना प्रवाशाच्या हँडबॅगमध्ये ठेवलेल्या पॉवर बँकने अचानक पेट घेतला. त्यानंतर विमानातील ओव्हरहेड कम्पार्टमेंटमधून धूर बाहेर येऊ लागला..IndiGo Winter Schedule : प्रवाशांना मोठा झटका! बेळगाव-दिल्ली विमानसेवेला 'विंटर' ब्रेक; इंडिगो कंपनीकडून सेवांमध्ये बदल, आता आठवड्यातून तीनच उड्डाणे.विमानात अचानक धूर दिसू लागल्याने प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला. नेमकं काय घडतंय, हे सुरुवातीला अनेकांना समजत नव्हतं. अशा परिस्थितीत विमानातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या. अग्निशामक यंत्राचा वापर करून त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवलं. यानंतर वैमानिकाने हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी (ATC) संपर्क साधला आणि विमान हैदराबादला वळवण्याची परवानगी मागितली. परवानगी मिळाल्यानंतर विमान राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षित उतरवण्यात आलं..या विमानातून प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाने या घटनेचा अनुभव सांगितला आहे. विमानाच्या आतील भागात अचानक आग लागल्याने सगळेच घाबरले होते. काही क्षण काय करावं, हेच समजत नव्हतं. कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर त्यांना यश आलं, असं या प्रवाशाने सांगितलं. या घटनेनंतर विमानाचं हैदराबादमध्ये आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आलं..IndiGo Flight : विमानात महिला प्रवाशाची प्रकृती बिघडली;दिल्ली-ऐजवाल विमान प्रवासातील घटना; डॉ. कराडांनी केले उपचार.हैदराबाद विमानतळावर विमान उतरवल्यानंतर सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षितपणे बाहेर पडले. त्यानंतर विमानाची सुरक्षा तपासणी आणि तांत्रिक पाहणी करण्यात आली. प्रवाशांना पुढील प्रवासासाठी पर्यायी विमानाची व्यवस्था करून चेन्नईला पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर प्रवशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.