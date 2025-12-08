देश

Indigo Flight: ''खरं कारण काय ते आत्ता सांगता येणार नाही..'', इंडिगोने DGCA ला काय उत्तर दिलं?

IndiGo Responds to DGCA Show Cause Notice: इंडिगो कंपनीने सविस्तर म्हणणं सादर करण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ मागितला आहे. तिकडे सरकारने मात्र कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिलाय.
Indigo Latest News: डीजीसीएकडून मिळालेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर इंडिगो कंपनीने उत्तर सादर केलं आहे. तुमच्यावर कठोर कारवाई का करु नये, असा प्रश्न इंडिगोला विचारण्यात आलेला होता. यावर इंडिगोनेही उत्तर सादर केलं आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत काय निर्णय घेतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.

