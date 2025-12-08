Indigo Flight: ''खरं कारण काय ते आत्ता सांगता येणार नाही..'', इंडिगोने DGCA ला काय उत्तर दिलं?

Indigo Latest News: डीजीसीएकडून मिळालेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर इंडिगो कंपनीने उत्तर सादर केलं आहे. तुमच्यावर कठोर कारवाई का करु नये, असा प्रश्न इंडिगोला विचारण्यात आलेला होता. यावर इंडिगोनेही उत्तर सादर केलं आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत काय निर्णय घेतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..डीजीसीएला दिलेल्या उत्तरात इंडिगोने म्हटले आहे की, इतक्या मोठ्या गोंधळाचे वास्तविक कारण लगेच सांगणे कठीण आहे. डीजीसीएच्या नियमांनुसार पूर्ण अहवाल तयार करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी मिळतो. संपूर्ण अहवाल तयार होताच तो सादर केला जाईल.''आम्ही नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमांवर डीजीसीएसोबत पूर्वीपासून चर्चा करत होतो, कारण या नियमांमुळे क्रू शेड्युलिंगमध्ये अडचणी येत होत्या.'' असंही इंडिगोने उत्तरामध्ये म्हटलं आहे..Indian Army : ले. कर्नल हर्षवर्धन ढेकणे यांनी पुतीन यांना दिली मानवंदना; निमगाव म्हाळुंगीचा अभिमान! .सरकारने दिला इशारा‘‘हवाई वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व घटकांना धडा मिळेल, अशा प्रकारची अत्यंत कठोर कारवाई इंडिगो विमान कंपनीवर केली जाईल,’’ असा इशारा नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी सोमवारी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिला. ‘‘इंडिगोच्या अंतर्गत त्रुटींमुळे हवाई वाहतूक क्षेत्राला जबर फटका बसला आहे. वैमानिक आणि त्यांचे दैनंदिन वेळापत्रक (रोस्टर) नियमित करण्यात इंडिगोला अपयश आले. या प्रकरणाकडे आम्ही दुर्लक्ष करणार नाही. या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे,’’ असे नायडू यांनी सांगितले.ऑटोमॅटिक मेसेज स्वीचिंग (एएमएसएस) प्रणालीतील त्रुटींमुळे विमानांची उड्डाणे रद्द झाली होती का? असा सवाल काँग्रेसचे सदस्य प्रमोद तिवारी यांनी उपस्थित केला होता. यावर, ‘एएमएसएस’ प्रणालीतील त्रुटीचा विमाने रद्द होण्याशी काही संबंध नाही. दोन्ही घटना वेगवेगळ्या आहेत. वैमानिकांच्या रोस्टर यंत्रणेतील विसंगती आणि गैरव्यवस्थापनामुळे समस्या उद्भवली, असे नायडू यांनी स्पष्ट केले..IND vs SA, T20I: टीम इंडियाचे दोन तगडे शिलेदार तंदुरुस्त होऊन परतले; सूर्याच्या बातमीने द. आफ्रिकेचे धाबे दणाणले.नायडू म्हणाले,‘‘उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एप्रिल २०२५ मध्ये फ्लाईट ड्यूटी टाईम लिमिटेशन्स (एफडीटीएल) लागू करण्यात आली होती. न्यायालयाने जारी केलेल्या २२ मार्गदर्शक तत्वांपैकी १५ मार्गदर्शक तत्त्वे १ जुलै रोजी लागू करण्यात आली होती तर उर्वरित सात मार्गदर्शक तत्त्वे एक नोव्हेंबरला लागू करण्यात आली होती. प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणे गरजेचे आहे.’’‘एफडीटीएल’ लागू झाल्यापासून हवाई वाहतूक संचालनालय विमान कंपन्यांशी चर्चा करीत आहे. एक डिसेंबरला झालेल्या बैठकीवेळी संकट उद्भवण्याचे सूतोवाच ‘इंडिगो’ने दिले नव्हते. दैनंदिन ऑपरेशन सुरळीत राहील, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी ‘इंडिगो’ची होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते, अशी टिपणी नायडू यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात बोलताना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.