डोळ्यांसमोर मुलगा तडफडत होता… लॉक झालेल्या कारमध्ये ३ वर्षांचा चिराग जिवंत जळाला; लग्नाच्या ८ वर्षांनी झालेला मुलगा काळाने हिरावला

मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील सिमरोल परिसरात एक अत्यंत हृदयविकारक घटना घडली आहे. एका कारमध्ये अचानक आग लागल्याने त्यात अडकलेला साडेतीन वर्षांचा चिराग या चिमुरड्या बालकाचा जळून मृत्यू झाला. ही दुर्घटना शनिवारी सकाळी घडली..रालामंडल येथे राहणारे संजय बाहेडिया आपल्या मित्र मनीष यांच्या बंद पडलेल्या डीजे कारची दुरुस्ती करण्यासाठी सिमरोलला आले होते. प्रचंड उकाड्यामुळे त्यांनी आपला मुलगा चिरागला कारमध्ये बसवले आणि खिडक्या उघड्या ठेवून बाहेर कामाला सुरुवात केली. सुमारे अर्धा तास उलटल्यानंतर अचानक कारमधून धूर निघू लागला आणि त्यानंतर आगीच्या ज्वाळा उसळल्या. आवाज ऐकून संजय तेथे धावले, परंतु तोपर्यंत उशिर झाला होता..डोळ्यांसमोरच मुलगा वेदनेने तडफडत होताडोळ्यांसमोरच आपला मुलगा वेदनेने तडफडत असल्याचे पाहून संजय आणि त्यांच्या मित्राने कारचे दरवाजे उघडण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र गाडी पूर्णपणे लॉक झाली होती. काच फोडण्यात यश आले, तरी आग इतकी वेगाने पसरली होती की काहीच करता आले नाही. शेवटी पाणी आणि अग्निशामक यंत्राच्या सहाय्याने आग नियंत्रणात आणली, परंतु चिरागला वाचवता आला नाही. डॉक्टरांनी सांगितले की, बालक १०० टक्के भाजले गेले होते.चिराग पुढच्या सीटवर बसला होता, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. मात्र त्याचा मृतदेह मागच्या सीटवर आढळला. असे मानले जाते की, डॅशबोर्डमधून आग सुरू झाली आणि मुलाने मागे पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण लॉक असलेल्या दरवाज्यांमुळे तो मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकला आणि त्याला बाहेर येणे शक्य झाले नाही..लग्नानंतर सुमारे आठ वर्षांनी जन्मला चिरागचिराग हा संजय यांच्या लग्नानंतर सुमारे आठ वर्षांनी जन्मलेला होता. कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, संजय यांचे लग्न होऊन सुमारे बारा वर्षे झाली आहेत.शवविच्छेदनानंतर मुलाचा मृतदेह घरी आणल्यावर संपूर्ण परिसरात दुःखाची लाट पसरली. आई मीनू यांना आपल्या मुलाची आठवण येताच सांत्वन करणे अशक्य झाले. त्या वारंवार रडत-रडत बेशुद्ध पडत होत्या. अंत्यविधीच्या वेळी वडील संजय यांचा आक्रोश ऐकून उपस्थित सर्वांच्या डोळ्यात अश्रू आले..पोलिसांचा तपास सुरु...सिमरोल पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. स्टेशन प्रभारी कुलदीप खत्री यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीच्या (एफएसएल) टीमने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले आहेत. गाडीच्या वायरिंग, बॅटरी किंवा एअर कंडिशनिंग युनिटमध्ये काही तांत्रिक दोष होता का, याचा सखोल तपास सुरू आहे. पोलिसांनी सर्व पैलूंचा विचार करून अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.