Indore Fire Accident : इमारतीला भीषण आग, ७ जणांचा होरपळून मृत्यू; इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग करताना शॉर्टसर्किटमुळे दुर्घटना

मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये भीषण आगीची दुर्घटना घडून ७ जणांचा मृत्यू झाला.इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगदरम्यान शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे आग लागल्याची प्राथमिक माहिती आहे.काही क्षणातच तीन मजली इमारत पूर्णपणे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली..मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरात लागलेल्या एका भीषण आगीच्या घटनेत सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हा अपघात 'शॉर्ट सर्किट'मुळे घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार घराबाहेर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी लावले होते. यामुळे शॉर्ट सर्किट झाले आणि अवघ्या काही क्षणातच संपूर्ण तीन मजली इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. .या दुर्घटनेच्या वेळी घटनास्थळी १० ते ११ अधिक लोक उपस्थित होते; त्यापैकी तीन जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले असले, तरी सात जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. टिळक नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या एका घरात ही आग लागली होती. .इंदूरचे जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही आग मनोज नावाच्या एका व्यावसायिकाच्या मालकीच्या निवासी इमारतीत लागली होती. त्यांनी आपल्या घराबाहेर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी लावले होते; यामुळे शॉर्ट सर्किट झाले आणि अवघ्या काही क्षणातच तीन मजली इमारत पूर्णपणे आगीने वेढली गेली. .FAQs 1. आग कशामुळे लागली? ➡️ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगदरम्यान झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली.2. किती जणांचा मृत्यू झाला? ➡️ या दुर्घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला.3. किती लोकांना वाचवण्यात आले? ➡️ ३ जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.4. ही घटना कुठे घडली? ➡️ इंदूरमधील टिळक नगर परिसरात ही घटना घडली.5. आग किती वेगाने पसरली? ➡️ काही क्षणातच संपूर्ण तीन मजली इमारत आगीने वेढली गेली.6. इमारत कोणाची होती? ➡️ ही इमारत मनोज नावाच्या व्यावसायिकाची होती.