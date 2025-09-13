भाजप नेत्याच्या मुलावर गोळीबार; प्रेयसीच्या घरी मध्यरात्री भेटायला गेल्यावर तिच्या वडिलांनी झाडल्या गोळ्या? मारहाण झाल्याचाही संशय

Indore Shooting Case : मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) महिला नेत्या ममता नारायण जोशी यांचा मुलगा अर्जुन जोशी (वय ३१) याला संशयास्पद परिस्थितीत गोळी लागल्याची घटना घडली आहे. सध्या तो खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे..प्रेयसीच्या घरी वादातून गोळीबारपोलिसांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री अर्जुन जोशी खजराणा पोलीस ठाणे (Khajrana Police Station) परिसरात आपल्या प्रेयसीला भेटण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी त्याचा वाद प्रेयसीच्या वडिलांशी झाला. या वादादरम्यान गोळीबार झाला आणि अर्जुन जखमी झाला..अर्जुनचा आरोप आहे की, त्याच्या प्रेयसीच्या वडिलांनीच त्याच्यावर गोळी झाडली. मात्र, पोलिस तपासात या प्रकरणाचा संशय वाढला असून, हे प्रकरण केवळ गोळीबारापुरते मर्यादित नसून त्याआधी घरात तोडफोड व मारहाण झाल्याचे समोर आले आहे..घरात तोडफोडीसह मारहाणखजराणा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जुन जोशी मध्यरात्री प्रेयसीच्या घरी गेला आणि तेथे त्याने भांडणाला सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने प्रेयसीला धमकावले, तसेच तिच्या वडिलांशीही धक्काबुक्की केली. एवढेच नव्हे तर घरात मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाली. याच गोंधळादरम्यान अचानक गोळीबार झाला आणि अर्जुनला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Raigad : इन्स्टावर ओळख, शिक्षणही अर्धवट सोडलं! लग्नाच्या आमिषाने 16 वर्षीय मुलाने १७ वर्षीय मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार; गरोदर राहताच... .पोलिस तपासात पिस्तूलचा उलगडाप्राथमिक चौकशीत असे दिसून आले आहे, की गोळी प्रेयसीच्या वडिलांच्या पिस्तूलमधून झाडण्यात आली. त्या पिस्तूलला परवाना आहे की ते बेकायदेशीर आहे, याचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, दोन्ही पक्षांनी परस्परांविरुद्ध तक्रारी नोंदवल्या असून पोलिस तपास करीत आहेत..अर्जुनचा वादग्रस्त भूतकाळअर्जुन जोशी काही वर्षांपूर्वी मॉडेलिंग क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी मुंबईला गेला होता. मात्र, त्याचे स्वप्न अपयशी ठरले. त्यानंतर तो इंदूरमध्ये परतला आणि अनेक वादग्रस्त घटनांमध्ये त्याचे नाव समोर आले. त्याच्या कुटुंबाकडे परवानाधारक शस्त्रास्त्रे असल्याचेही उघड झाले आहे..धाकट्या भावावर दरोड्याचा आरोपअर्जुनचा धाकटा भाऊ कान्हा जोशीवर दरोड्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्याला तुरुंगवास भोगावा लागला होता. याशिवाय, त्याचे काँग्रेसच्या एका माजी मंत्र्याच्या नातवाशी वाद झाले होते. पलासिया परिसरातील आनंद बाजारात या दोन्ही गटांमध्ये जोरदार भांडणही झाले होते, मात्र नंतर या प्रकरणात तडजोड करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.