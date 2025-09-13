देश

भाजप नेत्याच्या मुलावर गोळीबार; प्रेयसीच्या घरी मध्यरात्री भेटायला गेल्यावर तिच्या वडिलांनी झाडल्या गोळ्या? मारहाण झाल्याचाही संशय

Indore Shooting Incident - BJP Leader’s Son Injured : भाजप महिला नेत्याच्या मुलावर गोळीबार, राजकीय वर्तुळात उडाली खळबळ
बाळकृष्ण मधाळे
Indore Shooting Case : मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) महिला नेत्या ममता नारायण जोशी यांचा मुलगा अर्जुन जोशी (वय ३१) याला संशयास्पद परिस्थितीत गोळी लागल्याची घटना घडली आहे. सध्या तो खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे.

