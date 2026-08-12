Love Tragedy: इन्स्टाग्रामवर नातं जुळलं, जोडप्यानं स्टेशनवरच लग्न केलं; पण काही तासांतच नववधूचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

इंस्टाग्रामवर सुरू झालेली मैत्री कधी प्रेमात बदलेल हे दोघांनाही कळत नाही. वर्षभराच्या प्रेमसंबंधानंतर जेव्हा कुटुंबाने १९ वर्षीय विद्यार्थिनीचे लग्न ठरवले, तेव्हा तिने आपल्या प्रियकरासोबत घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. ते दोघे अरारिया सोडून पूर्णियाला पळून गेले. पूर्णिया जंक्शनवर त्या तरुणाने तिच्या भांगेत कुंकू लावून तिच्याशी लग्न केले. त्या दोघांनी रात्र स्टेशनवर घालवली, पण नशिबाने काहीतरी वेगळेच लिहून ठेवले होते..सोमवारी संध्याकाळी लग्नानंतर काही क्षणांतच काली मंदिरात गेलेली एक नवविवाहित तरुणी अचानक आजारी पडली आणि रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या दुःखद घटनेने सर्वांना धक्का बसला. ही घटना पूर्णिया शहरातील सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सिटी काली मंदिराच्या जवळ घडली. मृत तरुणीची ओळख अररिया जिल्ह्यातील नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बटरबारी येथील रहिवासी नरेश यादव यांची १९ वर्षीय मुलगी मनीषा कुमारी अशी पटली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मनीषा बीए पार्ट-१ ची विद्यार्थिनी होती. तिचे अररिया जिल्ह्यातील पलासी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी असलेल्या दिलखुश कुमार नावाच्या एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. तो तरुण इंटरमिजिएटचा विद्यार्थी असल्याचे सांगितले जात आहे. मनीषा आणि दिलखुश सुमारे वर्षभरापूर्वी इंस्टाग्रामवर भेटले. त्यांचे सोशल मीडियावरील संभाषण हळूहळू त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आणि ते लवकरच एकमेकांच्या जवळ आले. त्यांच्या संभाषणाचे रूपांतर एका प्रेमसंबंधात झाले. .Shiv Sena Supreme Court Hearing: ठाकरे गटाची याचिका, निवडणूक आयोगावर सवाल अन् धनुष्यबाणाचा पेच; सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं? १० मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या.ते एकत्र जगण्याची आणि एकत्र मरण्याची स्वप्ने पाहू लागले. मनीषाच्या कुटुंबीयांनी तिचे लग्न दुसरीकडे ठरवले, जो निर्णय मनीषाला मान्य नव्हता. त्या तरुणाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आपापल्या कुटुंबांना सोडून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते अरारिया सोडून पूर्णियाला गेले. पूर्णियाला पोहोचल्यावर त्या दोघांनी स्टेशन परिसरातच लग्न करायचे ठरवले. त्या तरुणाने मनीषाच्या कपाळाला कुंकू लावून तिला आपली पत्नी बनवले. .लग्नानंतर त्यांनी रात्र पूर्णिया जंक्शनवर घालवली. हा क्षण त्या दोघांसाठी एका नव्या सुरुवातीसारखा होता, पण कदाचित कोणी कल्पनाही केली नसेल की दुसऱ्याच दिवशी या आनंदाचे रूपांतर दुःखात होईल. सोमवारी संध्याकाळी ते दोघे रामबागहून शहरातील काली मंदिराला भेट देण्यासाठी पायी निघाले होते. मंदिराकडे जात असताना उष्णतेमुळे मनीषाला अचानक चक्कर येऊ लागली. तिला अस्वस्थ वाटत असल्याची तक्रार तिने केली आणि काही वेळातच तिची प्रकृती खालावू लागली..मनीषाची प्रकृती अचानक बिघडलेली पाहून दिलखुश घाबरला. त्याने तिला रस्त्याच्या कडेला बसवले आणि आजूबाजूच्या लोकांकडून मदत मागितली. स्थानिक लोकांच्या मदतीने मनीषाला तातडीने पूर्णिया येथील जीएमसीएचमध्ये दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात डॉक्टरांनी उपचार सुरू केले, पण सर्व प्रयत्न करूनही तिला वाचवता आले नाही. डॉक्टरांनी मनीषाला मृत घोषित केले. ही बातमी ऐकून तो तरुण पूर्णपणे खचून गेला. ज्या स्त्रीसोबत त्याने काही काळापूर्वीच आपले आयुष्य घालवण्याचा निर्णय घेतला होता, ती आता त्याच्या डोळ्यांदेखत गेली होती..Atiq Ahmed Son Accident Video: अतिक अहमदच्या मुलाचा अपघात कसा झाला? कार डिव्हायडरला धडकली अन् हवेत उडाली, Live Video Viral.घटनेची माहिती मिळताच जीएमसीएच टॉप पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदन प्रक्रिया सुरू केली. मनीषाच्या मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी पोलीस सध्या शवविच्छेदन अहवालाची वाट पाहत आहेत. प्रकृती खालावल्यानंतर झालेल्या मनीषाच्या आकस्मिक मृत्यूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पोलिसांनी मृत मुलीच्या कुटुंबीयांना या घटनेची माहिती दिली आहे. .मृत मुलीच्या भावाने सांगितले की, ती घरातून बेपत्ता झाल्यापासून ते तिचा शोध घेत होते. इंस्टाग्रामवर लग्नाचा स्टेटस पाहिल्यानंतर जेव्हा त्यांनी मुलाच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांना नकार देण्यात आला. नंतर त्याच संध्याकाळी मुलाच्या मित्रांनी मुलीच्या मृत्यूची बातमी दिली. मुलगा सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून या घटनेसंदर्भात त्याची चौकशी सुरू आहे. मुलगा आणि मृत मुलगी यांच्यातील संपूर्ण घटनाक्रमाचा पोलीस तपास करत आहेत, ज्यात त्यांच्या पूर्णियामधील आगमनापासून ते लग्न आणि तिच्या आकस्मिक मृत्यूपर्यंतच्या घटनांचा समावेश आहे..FSSAI Pan Masala Rules: पान मसाला खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! FSSAI चा कंपन्यांना दणका, नवे नियम लागू, जाणून घ्या काय बदललं?.मनीषाच्या मृत्यूने तिच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. आयुष्यात एका नव्या सुरुवातीचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुलीच्या मृत्यूच्या अचानक आलेल्या बातमीने कुटुंब पूर्णपणे खचून गेले आहे. एकीकडे मुलीला गमावल्याचे दुःख होते, तर दुसरीकडे तिच्या मृत्यूच्या बातमीने कुटुंब पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते. सोशल मीडियावर सुरू झालेले प्रेमप्रकरण, घर सोडण्याचा निर्णय, पूर्णिया जंक्शनवर लग्न आणि त्यानंतर काही तासांतच मृत्यू. या संपूर्ण घटनेने अनेक प्रश्न अनुत्तरित ठेवले आहेत. मनीषाच्या मृत्यूचे खरे कारण शवविच्छेदन अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच समोर येईल. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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