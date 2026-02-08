देश

Social Media Stunt Death : सोशल मीडियाच्या व्यसनाने घेतला जीव, महिलेचा चार वर्षांच्या मुलीसमोरच दुर्दैवी मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

Woman Dies During Filming Reel : मोहिनी घरात एकटी असताना मोबाईलवर व्हिडिओ शूट करत होती. काही सेकंदांतच ती स्वतःला वाचवू शकली नाही आणि घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तिच्या चार वर्षांच्या मुलीने आईला लटकलेले पाहून आरडाओरड केली, तेव्हा घटना उघडकीस आली.
Police investigation underway at the residence in Banda district where a woman died accidentally while filming an Instagram reel stunt.

Police investigation underway at the residence in Banda district where a woman died accidentally while filming an Instagram reel stunt.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियावर प्रसिद्धीसाठी रील बनवणाचे वेड अनेकांना आहे, यातून बऱ्याच लोकांचे नशीब उजाडले असले तरी कित्येक लोकांच्या हाती निराशा आली आहे तर काहींना रीलच्या नादात जीव गमवावे लागले आहेत. यामुळे सोशल मीडियाच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नुकताच उत्तर प्रदेशात रील बनवण्याच्या प्रयत्नात एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
death
Video
instagram

Related Stories

No stories found.