Social Media Stunt Death : सोशल मीडियाच्या व्यसनाने घेतला जीव, महिलेचा चार वर्षांच्या मुलीसमोरच दुर्दैवी मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

सोशल मीडियावर प्रसिद्धीसाठी रील बनवणाचे वेड अनेकांना आहे, यातून बऱ्याच लोकांचे नशीब उजाडले असले तरी कित्येक लोकांच्या हाती निराशा आली आहे तर काहींना रीलच्या नादात जीव गमवावे लागले आहेत. यामुळे सोशल मीडियाच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नुकताच उत्तर प्रदेशात रील बनवण्याच्या प्रयत्नात एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .बांदा जिल्ह्यातीत बाबेरू शहरातील करुया पूर्वा भागातील २७ वर्षीय मोहिनी ही इंस्टाग्राम रील बनवताना करताना मृत्युमुखी पडली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात हा अपघात असल्याचे म्हटले आहे. जगदीश नावाच्या व्यक्तीची पत्नी मोहिनी हिला सोशल मीडिया रील बनवण्याची आवड होती. ही घटना ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी घडली, जेव्हा मोहिनी तिच्या घरात एका खोलीत एकटी होती आणि तिच्या मोबाईल फोनने व्हिडिओ बनवत होती. .तिने रीलसाठी एक सीन तयार केला. तिने छतावरील हुकला दोरी बांधली नंतर गळफास घेतल्याचे नाटक करत तिच्या मानेला गळफास लावला. रील खरे वाटावे म्हणून ती स्टूलवर उभी होती. व्हिडिओ शुटिंग करताना तिचा एकदम तोल गेला अन् स्टूल सरकला, तिचा पाय स्टूलवरून हलताच, फास तिच्या मानेभोवती घट्ट बसला. ती स्वतःला वाचवू शकली नाही आणि काही सेकंदातच तिचा मृत्यू झाला..मोहिनीची ४ वर्षांची मुलगी खोलीत आली तेव्हा ही दुर्घटना उघडकीस आली. तिच्या आईला लटकलेले पाहून ती मुलगी ओरडली. तिचा ओरड ऐकून शेजारी आणि कुटुंबातील सदस्य घटनास्थळी धावले. सुरुवातीला सर्वांना वाटले की ही आत्महत्या आहे, परंतु मोबाईल फोनवरील व्हिडिओ आणि खोलीची स्थिती पाहिल्यानंतर सत्य उघड झाले रील बनवण्यादरम्यान हा अपघात झाला आहे. .माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. एसपी पलाश बन्सल यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी तपास सुरू केला. मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला. एसपींनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात शूट करताना हा अपघात झाल्याचे दिसून येते. पोलीस प्रत्येक कोनातून तपास करत आहेत, परंतु सध्या आत्महत्येचे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत.