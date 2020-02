Delhi Election : काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी; कोणी कोणावर केले आरोप

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील मानहानिकारक पराभवानंतर काँग्रेस नेत्यांमध्ये आता आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. भाजपला पराभूत करण्याची जबाबदारीही बाहेरच्या लोकांना द्यायची का, असा खोचक सवाल काही नेत्यांकडून विचारला जात आहे. प्रभारीपदाचा राजीनामा देणारे वरिष्ठ नेते. पी. सी. चाको यांनी या पराभवाचे खापर दिवंगत माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर फोडले आहे. दीक्षित यांच्याकडे २०१३ मध्ये जेव्हा पक्षाची सूत्रे होती, तेव्हापासूनच काँग्रेसची पीछेहाट सुरू झाली अन्‌ पक्षाचा पारंपरिक मतदार ‘आप’कडे वळू लागला, असा आरोप चाको यांनी केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काँग्रेसच्या नेत्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनीही ‘आप’च्या विजयाबद्दल त्यांचे स्वागत करणारे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्यावर टीका केली. अन्य पक्षांकडे भाजपच्या पराभवाची जबाबदारी सोपवायची असेल तर काँग्रेसने आपले दुकान बंद करायचे का? असा सवाल मुखर्जी यांनी केला आहे. हे करायचे नसेल तर ‘आप’च्या विजयाने तुम्ही आनंदित होण्याचे कारणच काय? असा सवालही मुखर्जी यांनी चिदंबरम यांना केला आहे. शर्मिष्ठा मुखर्जी या माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या होत.

PC Chacko, Congress on #DelhiResults2020 : The downfall of the Congress party started in 2013 when Sheila ji was the CM. The emergence of a new party AAP took away the entire Congress vote bank. We could never get it back. It still remains with AAP. pic.twitter.com/aIpjSqz6bd

मिलिंद देवरांची नाराजी

चाको यांच्या टीकेवर काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनीही नाराजी व्यक्त केली. शीलाजींनी त्यांचे सर्व आयुष्यच काँग्रेससाठी समर्पित केले होते, असे देवरा यांनी म्हटले आहे. शशी थरूर यांनी पक्षाच्या पराभवावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, ‘‘दिल्लीचे निकाल काँग्रेसला निराश करणारे असले तरीसुद्धा काही प्रमाणात पक्षाला दिलासाही मिळाला आहे. भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला जनतेने नाकारले असून, आम आदमी पक्षाच्या विकासाच्या मुद्याला पाठिंबा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर आठच महिन्यांमध्ये विजेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे, असे थरूर यांनी स्पष्ट केले.

Sheila Dikshit ji was a remarkable politician & administrator. During her tenure as Chief Minister, Delhi was transformed & Congress was stronger than ever.

Unfortunate to see her being blamed after her death. She dedicated her life to @INCIndia & the people of Delhi https://t.co/XwQPlHE6cw

— Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) February 12, 2020