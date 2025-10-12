Interpol Notices : रेड कॉर्नरपासून ब्लू कॉर्नरपर्यंत; इंटरपोल कधी अन् किती प्रकारच्या नोटीस जारी करते?

Summaryब्लू कॉर्नर नोटीस – गुन्हेगारांच्या हालचालींबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी जारी केली जाते.ग्रीन, पर्पल, ब्लॅक, ऑरेंज नोटीसा – वेगवेगळ्या गुन्हेगारी आणि सुरक्षेच्या धोक्यांसाठी जारी केल्या जातात.इंटरपोल नोटीसा सदस्य देशांमधील पोलिस सहकार्य आणि गुन्हेगारीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय समन्वय वाढवतात..Interpol Blue Notice Example : पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळला परदेशातून भारतात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.इंटरपोलने घायवळ विरोधात ब्लू कॉर्नर" नोटीस जारी केली आहे.पुणे पोलिसांकडून इंटरपोलशी पत्र व्यवहार करण्यात आल्यानंतर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यानिमित्ताने इंटरपोलच्या नोटीसांबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. चला तर मग इंटरपोल किती प्रकारच्या नोटीस जारी करते? त्याचा सदस्य देशांना कसा फायदा होतो हे जाणून घेऊया. .इंटरपोल जनरल सेक्रेटरीएट राष्ट्रीय केंद्रीय ब्युरो (NCBs) आणि अधिकृत एजन्सींच्या विनंतीवरून आठ प्रकारच्या नोटीस जारी करते. या नोटीस इंटरपोलच्या चार अधिकृत भाषांमध्ये प्रकाशित केल्या जातात: इंग्रजी, फ्रेंच, अरबी आणि स्पॅनिश. अशा नोटिसा जारी करण्यामागचा इंटरपोलचा प्राथमिक उद्देश सदस्य देशांमधील पोलिसांना संशयित गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी किंवा बेपत्ता व्यक्तींबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी सतर्क करणे आहे. या लेखात, आम्ही इंटरपोल नोटीसा आणि त्यांच्या कारणांबद्दल तपशीलवार माहिती घेऊया. .१. रेड कॉर्नर नोटीसही नोटिस वॉन्टेड गुन्हेगारांना अटक किंवा प्रत्यार्पण सुनिश्चित करण्यासाठी जारी केली जाते. रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे फौजदारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला शोधण्याची आणि तात्पुरती अटक करण्याची विनंती. पण केवळ रेड कॉर्नर जारी करण्याचा अर्थ असा नाही की ती व्यक्ती दोषी आहे; त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले असावे. या प्रकारची नोटीस सदस्य देशाच्या विनंतीवरून जनरल सेक्रेटरीएटद्वारे त्या सदस्य देशाने गुन्हेगाराविरुद्ध जारी केलेल्या अटक वॉरंटच्या आधारे जारी केली जाऊ शकते. रेड कॉर्नर ही आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट नाही. .२. येलो कॉर्नर नोटीसही नोटीस बेपत्ता आणि अपहरण झालेल्या व्यक्तींना, बहुतेकदा अल्पवयीन आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना शोधण्यासाठी जारी केली जाते. ही नोटीस बेपत्ता व्यक्तींना शोधण्याची शक्यता वाढवते. या नोटीसच्या प्रती आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर देखील लावल्या जातात जेणेकरून बेपत्ता किंवा अपहरण झालेल्या व्यक्तीबद्दल माहिती देऊ इच्छिणाऱ्या कोणालाही ते सहजपणे संपर्क साधता येईल. .३. ब्लू कॉर्नर नोटीसही नोटीस गुन्हेगार किंवा वॉन्टेड व्यक्ती ज्या देशाचा आहे त्या देशाला जारी केली जाते.ही वॉन्टेड व्यक्ती आणि त्याच्या विविध हालचाली बद्दल माहिती गोळा करते.ही एखाद्या व्यक्तीला शोधण्यासाठी, ओळखण्यासाठी किंवा माहिती मिळविण्यासाठी जारी केलेली चौकशी नोटीस आहे. .४. ब्लॅक कॉर्नर नोटीसअज्ञात व्यक्तींची माहिती मिळविण्यासाठी इंटरपोलकडून हे जारी केली जाते.इंटरपोलकडून दरवर्षी सुमारे १५० ब्लॅक नोटीस जारी केल्या जातात. .५. पर्पल नोटीसपर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्यांविरुद्ध या प्रकारची नोटीस जारी केली जाते. ही नोटीस वन्य प्राण्यांची शिकार करणाऱ्या आणि त्यांच्या शरीराचे अवयव आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध जारी केली जाते. भारतात,एकशिंगी गेंडा (चीनच्या बाजारात त्याच्या शिंगाची मोठी मागणी आहे) आणि बंगाल मधील वाघ ( कातडी आणि नखांसाठी) यांची शिकार करणाऱ्यांविरुद्ध या प्रकारची नोटीस जारी केली जाते..६. ग्रीन कॉर्नर नोटीसज्यांनी गंभीर गुन्हे केले आहेत आणि भविष्यात ते पुन्हा करू शकतात अशा व्यक्तींबद्दल चेतावणी आणि माहिती देण्यासाठी ग्रीन नोटीस जारी केली जाते.या प्रकारची नोटीस वारंवार लैंगिक गुन्हेगारांविरुद्ध जारी केली जाते. .७. इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचनासंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निर्बंध समित्यांद्वारे लक्ष्यित गट आणि व्यक्तींविरुद्ध या प्रकारची नोटीस जारी केली जाते. इंटरपोलने आजपर्यंत अशा ५०० हून अधिक नोटीस जारी केल्या आहेत. लष्कर-ए-तैयबा, तालिबान आणि अल-कायदा सारख्या दहशतवादी गटांना अशा नोटीस जारी केल्या आहेत. .८. ऑरेंज कॉर्नर नोटीसया प्रकारची नोटीस लोकांना एखाद्या व्यक्ती, वस्तू, पार्सल बॉम्ब, संशयित शस्त्र किंवा इतर धोकादायक किंवा स्फोटक पदार्थांबद्दल सावध करण्यासाठी जारी केली जाते जी सार्वजनिक सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करते..FAQs प्र1. इंटरपोल म्हणजे काय? इंटरपोल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस संघटना जी जगभरातील पोलिस दलांना एकत्र काम करण्यास मदत करते.प्र2. रेड कॉर्नर नोटीसचा उद्देश काय असतो? गुन्हेगाराला अटक करण्यासाठी किंवा प्रत्यार्पण प्रक्रियेची सुरुवात करण्यासाठी ही नोटीस जारी केली जाते.प्र3. येलो कॉर्नर नोटीस कोणासाठी जारी केली जाते? हरवलेल्या, अपहरण झालेल्या किंवा मानसिकदृष्ट्या कमजोर व्यक्तींसाठी ही नोटीस जारी केली जाते.प्र4. ब्लू कॉर्नर नोटीसचे कार्य काय असते? ही नोटीस एखाद्या संशयित व्यक्तीबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी किंवा त्याच्या ठिकाणाचा शोध घेण्यासाठी जारी केली जाते.प्र5. ग्रीन कॉर्नर नोटीस कोणत्या प्रकरणांत वापरली जाते? जे गुन्हेगार भविष्यात पुन्हा गुन्हा करू शकतात, अशा व्यक्तींविषयी इशारा देण्यासाठी ही नोटीस वापरली जाते.प्र6. इंटरपोल नोटीसा कोणत्या भाषांमध्ये प्रकाशित होतात? या नोटीसा इंग्रजी, फ्रेंच, अरबी आणि स्पॅनिश या चार भाषांमध्ये प्रकाशित केल्या जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 