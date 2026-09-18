iPhone 18 Pro खरेदीसाठी देशभरात ग्राहकांच्या रांगा; मुंबई, दिल्ली, बंगळूरूमध्ये मोठी गर्दी

iPhone 18 Pro sale starts in India : आयफोन १८ प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्सच्या अधिकृत विक्रीला आजपासून (ता. १८) देशभरात सुरुवात झाली. नव्या आयफोनची खरेदी करण्यासाठी मुंबईसह दिल्ली आणि बंगळूरूमधील Apple Store तसेच अधिकृत विक्रेत्यांच्या दुकानांबाहेर ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली..मुंबईतील जिओ वर्ल्ड ड्राइव्ह येथील Apple Store बाहेर पहाटेपासून ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी अनेक ग्राहक उत्साहाने दुकानाबाहेर प्रतीक्षा करताना दिसले. एका ग्राहकाने सांगितले, "आयफोन १८ प्रोमध्ये कॅमेरा आणि प्रोसेसरमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे मी फोन अपग्रेड करण्याचा निर्णय घेतला. माझ्याकडे आयफोन १७ प्रो आहे. आता मी आयफोन १८ प्रो खरेदी करत आहे.".बंगळूरूमध्येही आयफोन १८ प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्सच्या विक्रीला सुरुवात होताच ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली. मॉल ऑफ एशिया येथील Imagine Apple प्रीमियम रिसेलर स्टोअरबाहेर नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या..iPhone मध्ये लपलेत 'हे' 5 सिक्रेट फीचर्स, 90% भारतीयांना माहितीच नाहीत.दरम्यान, दिल्लीतील साकेत येथील Select Citywalk Mall मधील Apple Store बाहेरही सकाळपासून ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळाली. विक्री सुरू होण्यापूर्वीच अनेक ग्राहक दुकानाबाहेर दाखल झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.