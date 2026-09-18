देश

iPhone 18 Pro खरेदीसाठी देशभरात ग्राहकांच्या रांगा; मुंबई, दिल्ली, बंगळूरूमध्ये मोठी गर्दी

iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max ची भारतात अधिकृत विक्री सुरू झाली. मुंबई, दिल्ली आणि बंगळूरूमधील Apple Store बाहेर ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

iPhone 18 Pro sale starts in India : आयफोन १८ प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्सच्या अधिकृत विक्रीला आजपासून (ता. १८) देशभरात सुरुवात झाली. नव्या आयफोनची खरेदी करण्यासाठी मुंबईसह दिल्ली आणि बंगळूरूमधील Apple Store तसेच अधिकृत विक्रेत्यांच्या दुकानांबाहेर ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली.

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