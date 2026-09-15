IPS भानु प्रताप कोण? UPSCच्या तयारीवेळी प्रेमविवाह, आता पत्नीने केले गंभीर आरोप; लेकीची बॅग घेऊन घरासमोर बसली

बिहार कॅडरचे आयपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह यांच्यावर त्यांच्या पत्नी पूजा यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. भानु प्रताप आणि पूजा यांनी २०१५ मध्ये प्रेमविवाह केला होता. त्यानंतर २०२१ मध्ये यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवत भानु प्रताप सिंह आयपीएस अधिकारी बनले. लग्नाच्या दहा वर्षांनंतर आयपीएस भानु प्रताप आणि पूजा यांच्यात वाद सुरू झाले. सध्या दोघेही वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत आहेत..भानु प्रताप हे सध्या राजस्थानमधील भरतपूर येथे राहतात. तिथूनच त्यांनी यूपीएससीची तयारी केली होती. पूजा या कोलकात्याहून भानु प्रताप यांच्याकडे भरतपूरला आल्या होत्या. कुटुंबीयांचा विरोध असतानाही पूजा यांनी भानु प्रताप यांच्याशी लग्न केले होते. दोघांना एक मुलगीदेखील आहे..बुलडोझर कारवाईत मर्यादा ओलांडली; हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना फटकारलं, इमारत पुन्हा बांधा आणि १० लाख देण्याचे आदेश.भानु प्रताप यांचे वडील भारतीय लष्करात कार्यरत होते. त्यांच्याकडूनच अधिकारी होण्याची प्रेरणा मिळाल्याचे भानु प्रताप यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते. भानु प्रताप यांना यूपीएससीच्या पहिल्या दोन प्रयत्नांत अपयश आले होते. मात्र, दोन प्रयत्नांत त्यांची इंडियन रेल्वे पर्सनल सर्व्हिस आणि भारतीय लेखा सेवेत निवड झाली होती. त्यानंतर शेवटच्या प्रयत्नात ते आयपीएस अधिकारी बनले..२०१५ मध्ये कोलकात्यातील एका कौटुंबिक कार्यक्रमात पूजा आणि भानु प्रताप यांची ओळख झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये मैत्री झाली आणि पुढे त्याचे प्रेमात रूपांतर झाले. पूजाच्या कुटुंबीयांचा या लग्नाला विरोध होता. मात्र, तरीही पूजा यांनी कोलकात्याहून राजस्थान गाठत भानु प्रताप यांच्याशी लग्न केले. पूजा या एका खासगी शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत..पूजा यांनी आयपीएस भानु प्रताप यांच्यावर आरोप केला आहे की, त्यांना घटस्फोट घेऊन दुसरे लग्न करायचे आहे. तसेच, पाच वर्षांच्या मुलीलाही त्यांना भेटू दिले जात नसल्याचा दावा पूजाने केला आहे. भरतपूरमधील निवासस्थानी पोहोचल्यानंतर आपल्याला घरातही प्रवेश दिला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी पूजाने भरतपूर पोलिसांकडे तक्रारही दाखल केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.