Assam News: दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये पार्टीदरम्यान जोरदार वाद झाल्याची घटना समोर आली आहे. हा वाद इतका विकोपाला गेला की दोघांमध्ये हाणामारी झाली. आसाममध्ये घडलेल्या हाणामारीच्या या घटनेत कोकराझारचे पोलीस अधीक्षक (SSP) अक्षत गर्ग जखमी झाले आहेत. तर दुसरे अधिकारी DIG वायटी ग्यात्सो यांच्याशी त्यांचा वाद झाल्याची माहिती आहे. या घटनेची माहिती पोलीस मुख्यालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी हाचलाली केल्या जात आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कोकराझार जिल्ह्यातील सातव्या आसाम पोलीस बटालियनच्या परिसरात ही घटना घडली. SSP अक्षत गर्ग यांनी एका पार्टीचं आयोजन केलं होतं. या पार्टीला अनेक पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. त्यात पश्चिम विभागाचे DIG वायटी ग्यात्सो यांचाही समावेश होता. पार्टीदरम्यान अक्षत गर्ग आणि ग्यात्सो यांच्यात कोणत्यातरी कारणावरून वाद सुरू झाला. सुरुवातीला दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र काही वेळातच हा वाद वाढला आणि हाणामारीत झाली. या घटनेत अक्षत गर्ग यांना दुखापत झाली. मात्र वाद नेमका कोणत्या कारणावरून झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..कॅफेतील सहकाऱ्यांनीच २२ वर्षीय तरुणीवर केला अत्याचार, पहाटेपर्यंत रंगलेल्या पार्टीत कृत्य; तिघांना अटक .दोन अधिकाऱ्यांमधील वादाची माहिती मिळताच पोलीस मुख्यालयातही हालचाली सुरू झाल्या. पोलीस महासंचालक (DGP) यांनी वरिष्ठ IPS अधिकारी सुरेंद्र कुमार यांच्यावर दोन्ही अधिकाऱ्यांमधील वाद मिटवण्याची जबाबदारी दिल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी सूचना करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांना दोन अधिकाऱ्यांमधील वादाबाबत विचारण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी ही बाब दोन्ही अधिकाऱ्यांची पर्सनल आहे. ही घटना खासगी पार्टीत घडली आहे. त्यावेळी अधिकारी ड्युटीवर नव्हते. त्यामुळे सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र ही घटना ड्युटीवर असताना घडली असती तर सरकारने आवश्यक कारवाई केली असती असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान याच दिवशी पोलीस भरती प्रशिक्षण कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना शिस्त पाळण्याचा सल्ला दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.