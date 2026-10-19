Tiger Shroff Firing Case : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील आरोपींना पकडणाऱ्या कोण आहेत आयपीएस तेजस्विनी गौतम?

मुंबई पोलिसांच्या एका फोन कॉलनंतर या अधिकाऱ्याने रचलेल्या चक्रव्यूहाची बातमी सर्व स्तराजवळ कौतुकाचा विषय ठरली आहे. बॉलीवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवरील गोळीबार प्रकरणातील संशयित आरोपींना अवघ्या काही तासांत जेरबंद करणाऱ्या राजस्थानातील एका धडाकेबाज महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. .मुंबई पोलिसांचा एक फोन आणि १५ मिनिटांत रणनीती टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील सराईत आरोपी कोटा मार्गे नेपाळला पळून जात असल्याची पक्की माहिती मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दिली होती. ही माहिती मिळताच कोटा शहराच्या पोलीस अधीक्षक (एसपी) तेजस्विनी गौतम यांनी एका क्षणाचाही विलंब न लावता अवघ्या १५ मिनिटांत संपूर्ण कारवाईचा चक्रव्यूह रचला..रेल्वे स्थानकावर यशस्वी सापळा आयपीएस तेजस्विनी गौतम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी अत्यंत गुप्तता पाळत कोटा जंक्शन रेल्वे स्थानकाला चोहोबाजूने वेढा घातला आणि धडक कारवाई करत आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या. या गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलण्यात आली होती..CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!.मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मांकडून कौतूक या वेगवान आणि थरारक मोहिमेची दखल खुद्द राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी घेतली. त्यांनी एसपी तेजस्विनी गौतम यांना थेट फोन करून त्यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वाचे आणि संपूर्ण पोलिसांच्या टीमच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केले..Bishnoi Gang Update : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणानंतर मोठी खळबळ; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या निशाण्यावर होते 'हे' काँग्रेसचे माजी आमदार!.कोण आहेत आयपीएस तेजस्विनी गौतम?तेजस्विनी गौतम या २०१३ च्या बॅचच्या राजस्थान केडरच्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. दिल्लीच्या मूळ निवासी असलेल्या त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. कोटा येथे रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी चुरू, अजमेर आणि बिकानेर यांसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये एसपी म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी बजावली असून, त्या त्यांच्या कठोर आणि शिस्तप्रिय पोलीसिंगसाठी ओळखल्या जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.