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Tiger Shroff Firing Case : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील आरोपींना पकडणाऱ्या कोण आहेत आयपीएस तेजस्विनी गौतम?

नेपाळला पळून जाणाऱ्या आरोपींच्या मुसक्या आवळणाऱ्या महिला एसपींच्या धाडसाची सर्वत्र चर्चा
Tiger Shroff Case: Discussion of IPS Tejaswini Gautam's Action

Tiger Shroff Case: Discussion of IPS Tejaswini Gautam's Action

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबई पोलिसांच्या एका फोन कॉलनंतर या अधिकाऱ्याने रचलेल्या चक्रव्यूहाची बातमी सर्व स्तराजवळ कौतुकाचा विषय ठरली आहे. बॉलीवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवरील गोळीबार प्रकरणातील संशयित आरोपींना अवघ्या काही तासांत जेरबंद करणाऱ्या राजस्थानातील एका धडाकेबाज महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे.

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