''माझ्या संमतीशिवाय तिने मला किस केलं'', 'त्या' प्रकरणात प्रशिक्षणार्थी IPS अधिकाऱ्याचे सहकारी महिलेवर गंभीर आरोप, जीव देण्याचाही प्रयत्न...

National Police Academy Investigation: एका महिला प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्याने सहकारी पुरुष प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्यावर छळवणुकीचे गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणात आता आरोप झालेल्या अधिकाऱ्याने महिलेवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. हैदराबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सध्या देशभर हे प्रकरण चर्चेत आहे..आत्महत्या करण्याचा प्रयत्नमहिला प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर छळवणुकीच्या आरोपांनंतर, संशयित आरोपी प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. रविवारी संध्याकाळी उदय कृष्ण रेड्डी आपल्या एका मित्राच्या घरी गेले होते, तिथे त्यांनी कथितरित्या विषारी रसायन प्राशन केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.प्रकृती खालावल्याने त्यांना तात्काळ एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही रुग्णालयाला भेट देऊन त्यांच्या प्रकृतीची आणि वैद्यकीय अहवालांची माहिती घेतली आहे. या आत्महत्येच्या प्रयत्नापूर्वी उदय कृष्ण रेड्डी यांनी दोन पानांची एक सुसाईड नोट लिहिली आहे..Crime Crackdown: परिमंडळ सातमध्ये ‘मिशन क्रॅकडाऊन’ला सुरुवात; वडगाव शेरी-विमाननगरमध्ये जुगार अड्डे, अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर धडक कारवाई.आत्महत्येच्या प्रयत्नापूर्वी लिहिली चिठ्ठीउदय कृष्ण रेड्डी यांनी चिठ्ठीत लिहिलं की, पीडित महिलेसोबत जून २०२५ पासून प्रेमसंबंध होते आणि तिचे लग्न झाल्यानंतरही तिने हे शारीरिक व भावनिक संबंध सुरू ठेवण्यासाठी त्याच्यावर दबाव आणला होता. सुसाईड नोटमध्ये ती महिला स्वतः त्याच्या खोलीवर येत असे आणि तिनेच परस्पर संमतीशिवाय त्याला मिठी मारून चुंबन घेतले होते. भविष्यात पुरावा म्हणून वापरण्यासाठी आपण या घटनेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले होते आणि ते तिच्या पतीला पाठवले होते. यावरूनच चिडून तिने मित्रांच्या सांगण्यावरून आपल्याविरोधात खोटी आणि बनावट तक्रार दाखल केल्याचा आरोप उदय कृष्ण रेड्डी यांनी केला आहे..Maruti Suzuki Price Hike: ऑगस्टपासून मारुती सुझुकीच्या गाड्या महाग होणार! वर्षात दुसरी दरवाढ; कारण काय? किंमतीत किती वाढ होणार, पाहा.पीडित महिला अधिकाऱ्याची तक्रार काय होती?पीडित महिला प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्याने उदय कृष्ण रेड्डी यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. हैदराबादच्या अत्तापूर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, उदय त्यांचा पाठलाग करत होता, त्यांना व्हॉट्सॲपवर अश्लील मेसेज पाठवत होता आणि इतर सहकाऱ्यांसमोर तिची बदनामी करत होता. जून महिन्यापासून हा छळ सुरू असल्याचे महिला अधिकाऱ्यांने नमूद केले आहे.इतकेच नव्हे तर त्याने तिचा मोबाईल फोन जबरदस्तीने हिसकावून घेत खाजगी चॅट्स तपासले. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या खोलीत कोंडून ठेवून मारहाण केली, गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि चाकू दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिली, असाही आरोप पीडितेने केला आहे. तसेच, संमतीशिवाय एक खाजगी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो पतीला पाठवून ब्लॅकमेल केल्याचा गंभीर आरोपही तिने तक्रारीत केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.