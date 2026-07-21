देश

''माझ्या संमतीशिवाय तिने मला किस केलं'', 'त्या' प्रकरणात प्रशिक्षणार्थी IPS अधिकाऱ्याचे सहकारी महिलेवर गंभीर आरोप, जीव देण्याचाही प्रयत्न...

An IPS probationer at the National Police Academy is hospitalized: प्रकृती खालावल्याने त्यांना तात्काळ एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही रुग्णालयाला भेट देऊन त्यांच्या प्रकृतीची आणि वैद्यकीय अहवालांची माहिती घेतली आहे.
Uday Krishna Reddy Harassment Case BNS

Uday Krishna Reddy Harassment Case BNS

esakal

संतोष कानडे
Updated on

National Police Academy Investigation: एका महिला प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्याने सहकारी पुरुष प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्यावर छळवणुकीचे गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणात आता आरोप झालेल्या अधिकाऱ्याने महिलेवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. हैदराबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सध्या देशभर हे प्रकरण चर्चेत आहे.

Loading content, please wait...
crime
Hyderabad
IPS