भारतीय जहाजांना होर्मुझमधून परवानगी, एस जयशंकर यांच्या फोन कॉलनंतर इराणचा मोठा निर्णय

Iran Gives Clearance to Indian Vessels Amid Middle East War इराण इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे आखाती देशांमधून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानं तेल वाहतूक खंडित झाली होती. या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. इराणने भारतीय जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितरित्या जाण्याची परवानगी दिलीय. यामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे..होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगभरात ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची आहे. जगातल्या प्रमुख समुद्री मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायू आणि तेलाची वाहतूक केली जाते. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर या वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. आता परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी अराघची यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर इराणने मोठा निर्णय घेतलाय..युद्ध थांबवण्याचा एकच मार्ग, ३ अटी मान्य करा! इराणने अमेरिकेला स्पष्टच सांगितलं, ट्रम्प काय करणार?.परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी फक्त इराणच नाही तर जागतिक पातळीवर इतर देशांशीसुद्धा चर्चा केली. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव आणि फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन नोएल बारे यांच्याशी चर्चा करत समुद्री व्यापारी मार्ग खुले ठेवणं आणि जागतिक पुरवठा साखळी खंडित होण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले..भारताकडून करण्यात आलेल्या चर्चेनंतर तणावाच्या वातावरणातही परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी यशस्वी तोडगा काढला. इराणने अमेरिका, युरोप, इस्रायलच्या जहाजांची होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत नाकाबंदी केली असताना भारताला मात्र सूट देण्याचा निर्णय घेतलाय. फक्त भारतीय जहाजं सुरक्षितपणे होर्मुझमधून जाऊ शकतील असं इराणने स्पष्ट केलंय..