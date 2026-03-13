Strait of Hormuz: भारताचं टेन्शनच जाणार! इराणकडून भारतीय जहाजांना मिळणार सुरक्षित मार्ग; राजदूतांनी दिले स्पष्ट संकेत

Israel-Iran War: इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक मोठी बातमी आहे. जगातील अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मधून भारतीय जहाजांना सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत..इराणचे राजदूत फतहाली यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, भारत हा इराणचा महत्त्वाचा आणि जुना मित्र आहे. मित्रत्वाच्या नात्याने आम्ही भारतीय जहाजांना होर्मुजच्या सामुद्रधनीतून सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देऊ. या संदर्भातील सकारात्मक घडामोडी येत्या दोन ते तीन तासांतच पाहायला मिळतील.."इराण आणि भारत यांच्यात केवळ मैत्रीच नाही, तर विश्वासही आहे. कठीण काळात भारताने इराणला नेहमीच सहकार्य केले आहे. विशेषतः युद्धासारख्या परिस्थितीत भारताने विविध क्षेत्रांत दिलेली मदत आम्ही विसरू शकत नाही." असं राजदूत फतहाली म्हणाले..दरम्यान, सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अनेक देशांच्या जहाजांना होर्मुजच्या समुद्रधुनीतून जाण्यास अडचणी येत आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच इराणच्या राष्ट्रपतींशी चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या मुत्सद्देगिरीनंतर इराणने भारताला हा विशेष दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे अडकून पडलेल्या २७ हून अधिक भारतीय जहाजांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.