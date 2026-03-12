Indian crew killed in Hormuz attack : इराणचा होर्मुझ समुद्रधुनीतील जहाजावर हल्ला, दोन भारतीयांचा मृत्यू तर एक बेपत्ता

Strait of Hormuz maritime attack : ‘‘भारतात येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर होर्मुझच्या समुद्रधुनीमध्ये झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीय नागरिक मृत्युमुखी पडले असून, एक बेपत्ता असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. .आखाती देशातील काही भारतीय नागरिक जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दुबई आणि इस्राईलमध्ये प्रत्येकी एक भारतीय नागरिक जखमी झाल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. ‘‘इराणमध्ये नऊ हजारांहून अधिक विद्यार्थी आणि भारतीय नागरिक आहेत. त्यांना इराण सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, काहींना इराणमधून बाहेर नेण्यात आले आहे..पश्चिम आशियातील देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याणासाठी भारत सरकार प्रतिबद्ध असून, आखाती देशांतील भारतीय समुदायाशी तेथील दूतावास सतत संपर्कात आहेत,’’ असे ते म्हणाले..Iran-Israel War: इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई खरंच जखमी झालेत? राष्ट्रपतींच्या मुलाने दिली महत्त्वाची माहिती.व्यापारी जहाजांवर इराणचे हल्लेइराणने आज हल्ल्यांची व्याप्ती वाढविताना होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियाच्या आखातातील व्यापारी जहाजांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. तसेच दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही ड्रोन हल्ला केला. जागतिक ऊर्जा संकट गडद होत असताना आणि अमेरिका व इस्राईलकडून इराणवर हवाई हल्ले सुरू असतानाच इराणच्या नव्या हल्ल्यांमुळे तणाव वाढला आहे..दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ आज इराणचे दोन ड्रोन कोसळले. या वर्दळीच्या विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात चार जण जखमी झाले आहेत. विमान वाहतूक मात्र सुरूच ठेवण्यात आली आहे. इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांडने पश्चिम आशियातील बँका आणि वित्तीय संस्थांना लक्ष्य करण्याची घोषणा केल्याने दुबई, सौदी अरेबिया आणि बहारीनमधील संस्थांसमोर धोका निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.