Indian crew killed in Hormuz attack : इराणचा होर्मुझ समुद्रधुनीतील जहाजावर हल्ला, दोन भारतीयांचा मृत्यू तर एक बेपत्ता

Strait of Hormuz maritime attack: इराणच्या होर्मुझ समुद्रधुनीत जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीयांचा मृत्यू झाला असून एक जण बेपत्ता आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनेची माहिती दिली आहे.
Sandeep Shirguppe
Strait of Hormuz maritime attack : ‘‘भारतात येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर होर्मुझच्या समुद्रधुनीमध्ये झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीय नागरिक मृत्युमुखी पडले असून, एक बेपत्ता असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 

