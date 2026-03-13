Flight Ticket: मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम! प्रवाशांना मोठा झटका; विमान तिकिटे महागणार, नवे दर किती अन् कधीपासून?

मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोने विमान तिकिटांच्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या युद्धामुळे विमान इंधनाच्या किमतीत ८५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. कंपनीने १४ मार्च २०२६ पासून सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर इंधन शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. हा शुल्क आज रात्री १२:०१ वाजता लागू होईल आणि सर्व नवीन बुकिंगवर लागू होईल. .विमान तिकिटांच्या किमती ₹४२५ ते ₹२,३०० पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. १४ मार्च २०२६ पासून, भारतातील विमान प्रवासासाठी ४२५ रुपये वाढणार आहेत. भारतीय उपखंड, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीवच्या विमान प्रवासासाठीही इंधन शुल्क आकारले जाईल. मध्य पूर्वेतील प्रवासासाठी ९०० रुपये, आग्नेय आशिया, चीन, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील प्रवासासाठी १,८०० रुपये आणि युरोपातील प्रवासासाठी २,३०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे..मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावामुळे एटीएफच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे इंडिगोचे म्हणणे आहे. आयएटीएच्या जेट फ्युएल मॉनिटरने याची पुष्टी केली आहे. एअरलाइनने म्हटले आहे की, एटीएफ हा त्यांच्या ऑपरेशन्सचा सर्वात मोठा खर्च आहे. ही अचानक वाढ त्यांच्या संपूर्ण नेटवर्कवर परिणाम करत आहे. वाढत्या इंधनाच्या किमतींचा परिणाम कमी करण्यासाठी भाडे सुधारणा आवश्यक आहे. ग्राहकांवरील भार लक्षात घेऊन इंडिगोने तुलनेने कमी इंधन शुल्क लागू केले आहे. .यापूर्वी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसनेही तिकिटांवर इंधन अधिभार जाहीर केला होता. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि इराणशी संबंधित संघर्षामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या आणि विमान इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेच्या जेट फ्युएल मॉनिटरनुसार, या प्रदेशात जेट इंधनाच्या किमती ८५% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. विमान इंधन (ATF) हा विमान कंपन्यांचा सर्वात मोठा ऑपरेटिंग खर्च असल्याने, वाढत्या किमतींचा थेट विमान कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम होतो..इंटरग्लोब एव्हिएशनच्या मालकीची इंडिगो कंपनीकडे ४०० हून अधिक विमानांचा ताफा आहे. २०२५ मध्ये अंदाजे १२४ दशलक्ष प्रवाशांना वाहून नेण्याचा या विमान कंपनीचा प्रकल्प आहे. सध्या ती जगभरातील १३५ हून अधिक ठिकाणांना जोडते. कंपनीने असे म्हटले आहे की ती कच्च्या तेलाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि आवश्यक असल्यास इंधन अधिभार समायोजित करू शकते. वाढलेल्या इंधनाच्या किमतींचा संपूर्ण परिणाम तिकिटांच्या किमतींवर झाला तर मूळ भाड्यात लक्षणीय वाढ करावी लागेल, असे एअरलाइनने म्हटले आहे. सध्या तरी, प्रवाशांवर अचानक येणारा मोठा भार टाळण्यासाठी कंपनीने मर्यादित इंधन शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.