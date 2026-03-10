गॅस पुरवठा ठप्प! मंंत्र्यांच्या भत्त्यात कपात, हॉटेल्स बंद; भारतासह जगभरात इंधन टंचाईची भीती, पाकिस्तानवर लॉकडाऊनची वेळ

Iran Israel War Sparks Global Gas and Fuel Crisis मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता जगभरात दिसून येत आहेत. जगात अनेक देशांमध्ये इंधन पुरवठा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. इस्रायल इराण युद्धामुळे एलपीजी आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यानं पाकिस्तान, बांगलादेशसह अनेक देशात परिस्थिती बिघडली आहे. पाकिस्तानवर लॉकडाऊनची वेळ आलीय तर म्यानमानरमध्ये वाहनांसाठी ऑड-इव्हन लागू करण्यात आलंय. भारतातही अनेक ठिकाणी गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झालंय. गॅसच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल्स बंद ठेवावी लागत आहेत. .पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात सर्व शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठांना ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. सरकारी कार्यालयात वर्क फ्रॉम होमचं धोरण स्वीकारण्यात आलंय. तर मंत्र्यांच्या भत्त्यातही कपात करण्यात आलीय. सरकारने मंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या प्रोटोकॉल वाहनांवरही मर्यादा आणल्या आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव फक्त एकाच वाहनाला परवानगी असेल..शेअर बाजाराला युद्धझळा! कच्चे तेल महागले, गॅसची टंचाई; रुपयाची घसरगुंडी, सोनं झालं स्वस्त.बांगलादेशमध्ये कतारकडून होणारा एलएनजी पुरवठा खंडित झाल्यानं इंधन संकट ओढावलं आहे. देशातील पंपांवर तेलासाठी रांगा लागल्या आहेत. यामुळे बांगलादेशने इंधन विक्रीवर बंदी घातली आहे. वीज आणि इंधन वाचवण्यासाठी विद्यापीठांना सुट्टी देण्यात आलीय. श्रीलंकेतही इंधन तुटवड्याच्या भीतीने पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या आहेत. तर म्यानमारमध्ये अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंप बंद झाले आहेत..चीनकडे सध्या १.३ अब्ज बॅरल तेलाचा साठा आहे. किमान एक वर्ष वापरता येईल इतकं कच्चं तेल त्यांच्याकडे राखीव स्वरुपात असतं. सध्याच्या संकटानंतर चीनने देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी डिझेल आणि पेट्रोलच्या निर्यातीला स्थगिती दिली आहे. जपानकडे जवळपास एक वर्ष पुरेल इतका तेलसाठा आहे. तरीही जपानने राष्ट्रीय तेल साठ्यांमधून कच्चं तेल काढण्याची तयारी सुरू केलीय..दक्षिण कोरियाने ३० वर्षात पहिल्यांदाच इंधनाच्या किंमतीवर कॅप लागू केलीय. कॅपमुळे सरकारकडून ठरवण्यात आलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमत आकारता येणार नाही. काळाबाजार आणि नफावसुली रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलंय..भारतात गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. गॅस टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने एक सिलिंडर घेतल्यानंतर दुसरं सिलिंडर २५ दिवसांनीच बूक करता येईल असा नियम लागू केला आहे. गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणामामुळे मुंबई, बंगळुरूसह मोठ्या शहरांमधील हॉटेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. गॅस पुरवठा कमी असल्यानं हॉटेल बंद होत असल्याचं हॉटेल मालकांनी म्हटलंय. यामुळे हॉटेल उद्योग अडचणीत आला आहे. मुंबईत घरगुती गॅस सिलिंडर बूकिंगनंतर ८ दिवसांनी मिळत आहे. तर पुण्यात स्मशानभूमीतील २० गॅस शवदाहिन्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.