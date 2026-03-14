Iran Israel War मुळे भारतात दारूचा दुष्काळ? उन्हाळ्यात थंड बिअरही मिळणार नाही? उत्पादनावर काय परिणाम होणार

इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात दारूचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संघर्षामुळे आखाती प्रदेशातील समुद्री मार्गांवर परिणाम झाला असून अनेक उद्योगांना फटका बसत आहे. त्याचा परिणाम मद्यनिर्मिती उद्योगावरही होताना दिसत आहे. छत्रपती संभाजीनगरसारख्या महत्त्वाच्या उत्पादन केंद्रांमध्ये ही समस्या अधिक जाणवत आहे..सध्या इराण-इस्रायल संघर्ष तीव्र झाल्याने होर्मुझच्या आखातातील जहाजवाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. हा मार्ग जगातील तेल आणि गॅस वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलपीजी आयात करणारा देश आहे. दरवर्षी देशात सुमारे ३१.३ मिलियन मेट्रिक टन एलपीजीचा वापर होतो. यापैकी ६० ते ६७ टक्के एलपीजी आयात केली जाते आणि त्यातील जवळपास ९० टक्के होर्मुझ मार्गे भारतात येते. मात्र संघर्ष वाढल्यामुळे या मार्गावरील पुरवठा अडथळ्यात आला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. घरगुती सिलिंडरला प्राधान्यसरकारने घरगुती सिलिंडरला प्राधान्य दिले असून रिफायनरींना घरगुती गॅसचे उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग आणि उद्योगांना गॅस कमी मिळत आहे. मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या शहरांतील अनेक व्यवसाय अर्ध्या क्षमतेने सुरू आहेत, तर काही ठिकाणी पूर्णपणे बंद पडले आहेत. राष्ट्रीय रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या माहितीनुसार अनेक ठिकाणी फक्त दोन ते तीन दिवसांचा गॅस साठा शिल्लक आहे..या गॅस टंचाईचा थेट परिणाम दारू उत्पादनावर होत आहे. मद्यनिर्मिती प्रक्रियेत उच्च तापमानासाठी व्यावसायिक एलपीजी किंवा पाईप्ड गॅसची गरज असते. डिस्टिलरीमध्ये होणारी डिस्टिलेशन प्रक्रिया या गॅसवरच अवलंबून असते. त्यामुळे अनेक उत्पादकांना उत्पादन कमी करावे लागत आहे किंवा काही ठिकाणी उत्पादन थांबवावे लागले आहे. रेस्टॉरंट्स आणि बारमध्येही दारूची विक्री कमी होत असल्याने उद्योगावर अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहे. काही डिस्टिलरीजमध्ये हीटिंग प्रक्रिया अडकल्यामुळे उत्पादन थांबण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांत दारूची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मद्य उद्योगावर मोठा परिणामछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मद्य उद्योगावर या परिस्थितीचा मोठा परिणाम होत आहे. येथे एकूण १२ कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी सहा व्हिस्की आणि सहा बिअर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आहेत. २०२५ अखेर जिल्ह्यातील मद्य उत्पादनाची किंमत सुमारे ४८३२.८३ कोटी रुपये होती. यात १.२६ कोटी लिटर विदेशी दारू आणि १.४० कोटी लिटर बिअरचे उत्पादन झाले होते. मात्र काचेच्या बाटल्या आणि अॅल्युमिनियम कॅन तयार करण्यासाठी औद्योगिक गॅस आवश्यक असतो. जिल्ह्यात दररोज सुमारे ४.५ लाख काचेच्या बाटल्या आणि ३ लाख कॅन तयार होतात. एका सिलिंडरमधून सुमारे पाच हजार बिअर कॅन तयार होतात. सहा बिअर कंपन्यांना दररोज जवळपास ९०० सिलिंडर लागतात. सध्या या कंपन्यांकडे फक्त १५ दिवसांचा बाटल्या आणि कॅनचा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे परिस्थिती अशीच राहिल्यास दरमहा सुमारे २०० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे..उत्पादन शुल्क महसुलावरही परिणामदारू उत्पादन कमी झाल्यास राज्याच्या उत्पादन शुल्क महसुलावरही परिणाम होणार आहे, असे एक्साइज विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. याशिवाय विदेशात होणारी मद्य निर्यातही अडचणीत आली आहे. अनेक कंटेनर बंदरात अडकले असल्याने निर्यात थांबली आहे. आखाती प्रदेशातील संघर्ष लवकर थांबला नाही तर उत्पादक कंपन्यांसह राज्य सरकारच्या महसुलालाही मोठा फटका बसू शकतो. सध्या सर्वात मोठी टंचाई व्यावसायिक एलपीजीची आहे. घरगुती सिलिंडर उपलब्ध असले तरी त्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. तेल मंत्रालयाने रिफायनरींना पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही टँकरना परवानगी मिळाल्याने थोडी सुधारणा दिसत असली तरी युद्ध सुरूच राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते आणि दारूच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे..मद्य उद्योगाची पुरवठा साखळी विस्कळीतएकूणच, इराण-इस्रायल संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईमुळे मद्य उद्योगाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन, विक्री आणि सरकारी महसूल या तिन्हीवर गंभीर परिणाम होत आहे. संघर्ष लवकर थांबला नाही तर देशभरात दारूचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता अधिक वाढत आहे.