स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट; भारताला LPG कसा मिळणार? तज्ज्ञांनी सांगितले पर्याय

इराण-इस्त्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता इतर देशांवरही दिसू लागला आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्याबाबत संकट निर्माण झाले आहे. सध्या भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम दिसू लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये गॅससाठी लोकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे..महत्त्वाचे म्हणजे पुढील काही दिवस मध्यपूर्वेतील युद्ध सुरूच राहण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात ही समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संकटातून मार्ग कसा काढायचा, हा सध्या मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक प्रा. डॉ. विमल कश्यप यांनी भारतासमोरील संभाव्य पर्यायांवर भाष्य केले आहे..US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण! .डॉ. कश्यप म्हणाले की, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्गे भारत मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅसची आयात करतो. त्यामुळे या युद्धाचा थेट परिणाम भारतावर होणार आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडे दोन महत्त्वाचे पर्याय आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेने सध्या भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. या काळात भारताने आपला तेलसाठा वाढवण्याचा प्रयत्न करायला हवा. तसेच भारताने ब्रुनेईसारख्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याचाही विचार करावा.".पुढे ते म्हणाले, "सध्या ब्रुनेईकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये जपान आणि चीन आघाडीवर आहेत. भारतानेही गेल्या काही वर्षांत या दिशेने प्रयत्न वाढवले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ब्रुनेईला भेट दिली होती. जर भारताने तेथून तेल आणि गॅसची खरेदी वाढवली, तर त्याचा पुरवठा स्ट्रेट ऑफ मलक्का मार्गे होईल. युद्ध सुरू असतानाही हा मार्ग बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.".Iran India Oil Supply : इराणकडून भारतात येणारा 'होर्मुझ' सामुद्रमार्ग बंद, फक्त ४५ दिवसांचा इंधनसाठा; केपलर संस्थेची माहिती."भारत हा तेल आणि गॅसच्या वापराच्या बाबतीत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. अशा परिस्थितीत जर आपण काही मोजक्या देशांवरच अवलंबून राहिलो, तर संकटाची शक्यता कायम राहील. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे," असेही त्यांनी नमूद केले..