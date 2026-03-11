देश

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट; भारताला LPG कसा मिळणार? तज्ज्ञांनी सांगितले पर्याय

Iran–Israel War Impact on India LPG Supply : भारतासमोर गॅस आणि इंधनाचं संकट निर्माण झालं आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा, हा मोठा प्रश्न आहे. यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक प्रा. डॉ. विमल कश्यप यांनी भारतासमोरील संभाव्य पर्यायांवर भाष्य केले आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

इराण-इस्त्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता इतर देशांवरही दिसू लागला आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्याबाबत संकट निर्माण झाले आहे. सध्या भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम दिसू लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये गॅससाठी लोकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे.

