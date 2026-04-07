Iran Israel Conflict: इराणला शस्त्रसंधी अमान्य, मध्यस्थांचा प्रस्ताव फेटाळला; अमेरिकेन तळांना केलं टार्गेट!

तेहरान : पश्चिम आशियातील संघर्ष आणखी भडकण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिका आणि इराणला ४५ दिवसांच्या शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. इराणने मात्र तो फेटाळून लावला आहे. इस्रायली विमानांनी इराणवर अक्षरशः आग ओकत दक्षिण पार्स वायू क्षेत्रावर हल्ला चढविला. हे जगातील सर्वांत मोठे वायू उत्पादन क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. अगदी कतारपर्यंत याचा विस्तार आहे. इराणकडून जॉर्डनमधील अमेरिकी तळांनाही लक्ष्य करण्यात आल्याचे समजते..इजिप्त, पाकिस्तान आणि तुर्कीये या देशांनी मध्यस्थी करत शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव सादर केल्याने अवघ्या जगालाच सकारात्मक तोडग्याची अपेक्षा होती. ''युद्धविराम करणे म्हणजे शत्रूंना नव्याने हल्ले करण्यासाठी लागणारी शक्ती जमवण्याची संधी देण्यासारखेच आहे. कोणताही शहाणा माणूस असे करणार नाही,'' असे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बगाई म्हणाले.इराण तात्पुरत्या युद्धविरामाच्या बदल्यात होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणार नाही, असेही इराणच्या उच्चपदस्थांनी म्हटल्याचे वृत्त 'रॉयटर्स'ने दिले आहे. दरम्यान, '' होर्मुझची सामुद्रधुनी मंगळवारपर्यंत खुली केली नाही, तर अमेरिकेकडून इराणच्या महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर प्रचंड हल्ले केले जातील,'' अशी धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी दिली असून, उद्या, मंगळवारी (ता. ७) ही मुदत संपेल. युद्धविरामाबाबतचा प्रस्ताव इजिप्त, पाकिस्तान आणि तुर्कीये यांच्या पुढाकारातून आला आहे. कायमस्वरूपी युद्धविरामासाठी ४५ दिवसांच्या कालावधीत चर्चा होऊ शकतील, अशी या देशांची अपेक्षा आहे. हा प्रस्ताव इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची आणि अमेरिकेचे पश्चिम आशियातील विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांना पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यावर अमेरिकेने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..युद्धविराम आणि युद्ध संपविण्याबरोबरच इराणच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत. अल्टिमेटम आणि युद्धाच्या काळात विध्वंस घडविण्याच्या धमक्यांसोबत चर्चा कदापि शक्य नाही. शस्त्रसंधी करणे म्हणजे शत्रूंना आणखी गुन्हे करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासारखे आहे.- इस्माईल बगाई, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते.सोमवारी काय घडले?- इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात संयुक्त अरब अमिरातीतील फुजेराह येथे दूरसंचार इमारतीचे नुकसान झाले.- दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर खात्याच्या माहितीनुसार, उत्तर कोरिया इराणला शस्त्रे किंवा युद्धाशी संबंधित पुरवठा करीत असल्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.- इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी इस्राईलच्या मध्यवर्ती भागातील अनेक शहरांना लक्ष्य केले. तेल अविवमध्येही जोरदार हल्ले करण्यात आले..संपूर्ण इराण एका रात्रीत संपवला जाऊ शकतो. ते उद्याच्याच रात्री होऊ शकते. इराणने करार केला नाही किंवा होर्मूझची सामुद्रधुनी खुली केली नाही, तर वीजप्रकल्प, पूल सर्व नष्ट केले जाईल. अशा प्रकारचा हल्ला याआधी कधीच झालेला नसेल. होर्मूझची सामुद्रधुनी खुली करा, अन्यथा तुम्ही तुम्हाला नरकासारख्या परिस्थितीत जावे लागेल.- डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका.गुप्तचर विभागाचा अधिकारी हल्ल्यात ठारजेरुसलेम: इराणी नेत्यांवरील इस्राईलचे हल्ले सुरूच असून 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कोअर'च्या (आयआरजीसी) गुप्तचर विभागाचे प्रमुख माजीद खादेमी यांची हत्या करण्यात आली आहे. 'प्रत्येक इराणी नेत्याला आम्ही टिपून ठार करू,' अशी धमकी इस्राईलने दिली आहे. 'इस्रायली डिफेन्स फोर्स'चे प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ ले. जनरल इयाल झमीर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतल्यानंतर संरक्षणमंत्री इस्राईल कात्झ यांनी याबाबत माहिती दिली..उच्चविद्याविभूषित प्रमुख माजीद खादेमी इराणमधील वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांपैकी एक होते. त्यांना जून २०२२ मध्ये 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड'च्या गुप्तचर विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मोहंमद काजेमी यांच्या मृत्यूनंतर ही धुरा त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती.खादेमी हे केवळ लष्करी अधिकारी नव्हते त्यांनी संरक्षण आणि सामरिक विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये पीएच.डी. ही पदवी मिळविली होती. आपल्याच विभागातील फितूर अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर त्यांनी कारवाई केली होती.