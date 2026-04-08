सोन्या चांदीला झळाळी ते इंधन पुरवठा सुरळीत! युद्धविरामाचा भारताला काय होणार फायदा?

अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिकेसमोर दहा अटी ठेवल्या असून, त्यावर चर्चा करण्यास अमेरिका तयार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, युद्धविरामानंतर होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होईल का, अडथळ्यात आलेला इंधनपुरवठा सुरळीत होईल का, तसेच याचा भारतीयांना नेमका कसा फायदा होईल, याबाबत देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे..मुळात या युद्धविरामाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आज शेअर बाजार उघडताच त्याची झलक दिसून आली. बाजारात तेजी पाहायला मिळाली असून गुंतवणूकदारांना सुमारे १४ लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. युद्धविरामाचा परिणाम केवळ जागतिक राजकारणापुरता मर्यादित नसून, इंधनाच्या किमतींवरही त्याचा थेट परिणाम होतो..भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत तेलपुरवठा खंडित झाला तर त्याचा थेट परिणाम देशातील सामान्य नागरिकांवर होतो. मात्र, युद्धविरामानंतर होर्मुज सामुद्रधुनी खुली होऊन कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महागाई कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या युद्धविरामाचा परिणाम सोन्याच्या किमतींवरही होण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे संघर्ष वाढला की गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्यात गुंतवणूक करतात, त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढते. परंतु तणाव कमी झाल्यावर ही मागणी काही प्रमाणात घटू शकते. त्यामुळे सध्याच्या युद्धविरामामुळे सोन्याच्या किमती कमी होतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.