LPG Cylinder Crisis : भारतात पुन्हा एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा जाणवणार? इराण-अमेरिका युद्धामुळे वाढली चिंता, घरगुती गॅस महागणार?

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. त्याचा परिणाम होर्मुज सामुद्रधुनीवरही पाहायला मिळतो आहे. या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरून होणारी तेल आणि गॅसची वाहतूक पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम भारताच्या LPG पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत भारतात पुन्हा LPG सिलिंडरसाठी रांगा लागणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे..मात्र, सध्या तरी घाबरण्याचं कारण नसल्याचं चित्र आहे. भारताने LPG पुरवठ्यासाठी पर्यायी मार्गांची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर परिणाम झाला, तरी देशातील LPG पुरवठा पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता कमी आहे..LPG New Connection Update : नवीन एलपीजी कनेक्शनसाठी बुकिंग कधीपासून सुरू होणार? सरकारने स्पष्ट केली स्थिती.देशात सध्या दररोज सुमारे ३७ ते ३८ हजार मेट्रिक टन LPG तयार केला जात आहे. त्यात आणखी वाढ करण्याची तयारी रिफायनऱ्यांनी सुरू केली आहे. दररोज जवळपास ४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन वाढवण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. म्हणजेच देशांतर्गत LPG उत्पादनात १० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..दुसरीकडे, LPG ची मागणीही काही प्रमाणात कमी झाली आहे. ऑगस्टमध्ये देशातील LPG चा वापर मागील वर्षाच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी घटला आहे. घरगुती ग्राहकांसोबतच व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातही LPG चा वापर कमी झाला आहे. विशेषतः उद्योगांकडून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील LPG वापरात लक्षणीय घट झाली आहे. .LPG Gas Update: LPG कनेक्शनबाबत सरकारची मोठी अपडेट! 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरवर काय निर्णय?.सध्या भारताकडून देशांतर्गत उत्पादन वाढवणं, पर्यायी देशांकडून LPG आयात करणं आणि मागणीतील घट यांचा आधार घेतला जात आहे. त्यामुळे आत्ताच्या घडीला घरगुती LPG सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.