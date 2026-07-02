Gold Bra Viral Photo : असावा एखादा छंद! महिला खासदाराच्या घरात ५ कोटी कॅश, २७ किलो सोन्याचे ब्रा, अंडरवियर सापडले?; पोलिसांनी धाड टाकली अन्

Iraq anti corruption raid : मागच्या दोन दिवसांपासू सोशल मीडियावर इराकच्या खासदार हिंद अल-अब्बासी यांच्या घरातून 5 कोटी 70 लाख २७ किलो सोने आणि सोन्याने मढवलेली ब्रा आणि अंडरवेअर जप्त केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार या दाव्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..इन्स्टाग्राम आणि एक्स खात्यांवर हा दावा करण्यात आला आहे. काही पोस्टमध्ये इराकमधील भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईदरम्यान हिंद अल-अब्बासी यांच्या घरातून मोठी रोख रक्कम, सोने आणि सोन्याची अंतर्वस्त्रे जप्त झाल्याचे म्हटले आहे..मात्र, २९ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, इराकमध्ये झालेल्या कारवाईत १.५५ कोटी अमेरिकन डॉलरहून अधिक रोख रक्कम आणि मोठ्या प्रमाणात सोने जप्त करण्यात आले. हे जप्तीचे साहित्य खासदार आलिया नसीफ यांच्या घरातून मिळाल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात आलिया नसीफ आणि त्यांच्या मुलाला अटक करण्यात आली आहे..हिंद अल-अब्बासी यांना अटक झाल्याचे वृत्त असले, तरी त्यांच्या घरातून ५ कोटी ७०, २७ किलो सोने किंवा सोन्याची अंतर्वस्त्रे जप्त झाल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. इराकच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील काही अटक माजी उप-तेलमंत्री अदनान अल-जुमैली यांच्या चौकशीतील माहितीच्या आधारे करण्यात आल्या..ज्याने इराकला FIFA World Cup पर्यंत पोहचवलं, त्यालाच अमेरिकेने विमानतळावर ७ तास रोखलं! फोटोग्राफर तर देशात नो-एन्ट्री.दरम्यान, AI आधारित Grok आणि Gemini यांनीही या दाव्यांची पडताळणी करताना कारवाई आलिया नसीफ यांच्या घरावर झाल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे हिंद अल-अब्बासी यांच्या घरातून ५ कोटी ७० लाख, २७ किलो सोने आणि सोन्याची अंतर्वस्त्रे जप्त झाल्याचा दावा अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.