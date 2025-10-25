देश

IRCTC वेबसाइट आणि अ‍ॅपची सेवा ठप्प! ऐन सणासुदीत तिकीट बूकिंगला अडचणी, प्रवाशी संतप्त

ऐन सणासुदीच्या काळात रेल्वेची IRCTC वेबसाइट आणि अ‍ॅपची सेवा ठप्प झाली आहे. तिकीट बूकिंग करण्यात प्रवाशांनी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे प्रवाशी संतप्त झाले असून अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या आहेत.
IRCTC Server Crash on Festival Days Thousands of Passengers Unable to Book Train Tickets

सूरज यादव
ऐन दिवाळी आणि छटपूजेच्या काळात रेल्वेचं संकेतस्थळ डाऊन झाल्याचा प्रकार घडलाय. यामुळे प्रवाशांना तिकीट बूक करण्यात अनेक अडचणी आल्या. संकेतस्थळ आणि अॅप या दोन्हीवर तिकीट बूक करताना तांत्रिक अडचणी येत आहेत. अनेक युजर्सनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर तक्रार केली आहे.IRCTCच्या संकेतस्थळावर सध्या साइट सुरू नाहीय. थोड्या वेळानं प्रयत्न करा असा मेसेज येत आहे.

