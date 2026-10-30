Israel Election: इस्रायल निवडणुकीत कोणालाही स्पष्ट बहुमत नाही! नव्या राजकीय पेचप्रसंगाचा भारतासह इराण आणि गाझावर काय परिणाम होणार?

Benjamin Netanyahu Likud seats: इस्त्रायलमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला बहुमताचा ६१ जागांचा जादुई आकडा गाठण्यात दोन्ही प्रमुख आघाड्या अपयशी ठरल्या आहेत..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील लिकुड पक्षाच्या आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या असून माजी लष्करप्रमुख आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीला ४८ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. दुसरीकडे, या निवडणुकीत अरब पक्षांनी तब्बल १९ जागा जिंकून मोठी मुसंडी मारली आहे..अरब पक्ष हे सरकार स्थापनेच्या समीकरणात निर्णायक 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत आले आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर गाझा, लेबनॉन व इराणसोबत सुरू झालेल्या युद्धानंतर झालेली ही पहिलीच राष्ट्रीय निवडणूक होती, ज्यामध्ये तब्बल ७८ टक्के विक्रमी मतदान नोंदवले गेले..देशातील बिकट परिस्थिती आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी आपल्याला पुन्हा संधी द्यावी, असे आवाहन नेतन्याहू यांनी केले होते; मात्र जनतेने या आवाहनाला पूर्ण प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी नेतन्याहू यांच्या आघाडीचे संख्याबळ ६८ वरून थेट ५३ जागांवर घसरले आहे. नेतन्याहू यांचे राजकीय वजन काहीसे घटले असले, तरी सर्वात मोठा घटक म्हणून राष्ट्रपती प्रथम त्यांनाच सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत आल्यास इस्त्रायलचे सध्याचे आक्रमक लष्करी धोरण असेच पुढे चालू राहील. मात्र, आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार आले, तरी इराण आणि हमासबाबत इस्त्रायलच्या रणनीतीत फारसा मवाळपणा येण्याची शक्यता कमीच आहे; कारण आयसेनकोट स्वतः कट्टर लष्करी पार्श्वभूमीचे असून ते स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्मितीच्या पूर्ण विरोधात आहेत. यामुळे गाझा, वेस्ट बँक आणि लेबनॉनमधील अनिश्चितता अशीच कायम राहण्याची शक्यता आहे..Pune Accident News: पुणे-सोलापूर महामार्गावर मातीचा ढिगारा कोसळून एक मजूर ठार, एक गंभीर जखमी.या राजकीय पेचप्रसंगाकडे भारताचेही बारकाईने लक्ष लागले आहे. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील संबंध आता केवळ पारंपरिक शस्त्र खरेदीपुरते मर्यादित राहिलेले नसून ते संयुक्त संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, कृषी, जलव्यवस्थापन आणि अंतराळ यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत खोलवर विस्तारले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेतन्याहू यांच्यातील वैयक्तिक मैत्री सर्वश्रुत असली, तरी दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक व संरक्षण संबंध संस्थात्मक पातळीवर अत्यंत भक्कम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.