India Fuel Prices Stable : मोठी दिलासादायक बातमी ! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पहिली तेल खेप रवाना

मध्य पूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणे दिलेल्या इशारानंतरही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही.सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या ऊर्जा साठ्यात सातत्याने सुधारणा होत असल्याने सरकारला इंधन पुरवठा व्यवस्थापित करण्यात अधिक आत्मविश्वास मिळाला आहे..सूत्रांनी सांगितले की, भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीत विविधता आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यापूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेरील स्रोतांमधून सुमारे ६० टक्के आयात होत होती, परंतु आता हा वाटा ७० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे संवेदनशील सागरी मार्गांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे..तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पहिली तेलाची खेप रवाना झाली आहे, ज्यामुळे तेल पुरवठा हळूहळू सामान्य होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विरोधी राजकीय पक्षांकडून इंधन किमती वाढण्याच्या आरोपांवर सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. सूत्रांनी ते आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, आधीचे आश्वासन फक्त पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींशी संबंधित होते एलपीजीशी नव्हते..Petrol Diesel Price Maharashtra : अमेरिका-इस्त्रायल, इराण युद्धाचा परिणाम; महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल -डिझेलचे दर घ्या जाणून.पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर पुन्हा एकदा पुनरुच्चार करताना सूत्रांनी म्हटले, "हे फक्त पेट्रोल आणि डिझेलसाठीच सांगितले होते. आज आम्ही पुन्हा आश्वासन देतो की पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत.".एलपीजीबाबत सरकार सध्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्याच्या दिशेने काम करत आहे जेणेकरून पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित होईल. गेल्या १२ वर्षांत एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत फक्त अंदाजे ११० रुपयांची वाढ झाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..सरकार ऊर्जा क्षेत्राच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि इंधन पुरवठा व किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. सध्याच्या घडीला दिल्लीत पेट्रोल ₹९४.७७/लिटर आणि डिझेल ₹८७.६७/लिटर तर मुंबईत पेट्रोल ₹१०३.५०/लिटर आणि डिझेल ₹९०.०३/लिटर आहे, आणि हे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे..