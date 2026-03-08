देश

India Fuel Prices Stable : मोठी दिलासादायक बातमी ! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पहिली तेल खेप रवाना

Israel Iran War Impact : मध्य पूर्वेतील तणाव असूनही भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीत विविधता आणल्यामुळे संवेदनशील मार्गांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.
Oil tanker transporting crude oil through the Strait of Hormuz as India reassures stable petrol and diesel prices despite Israel Iran conflict.

Yashwant Kshirsagar
मध्य पूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणे दिलेल्या इशारानंतरही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही.सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या ऊर्जा साठ्यात सातत्याने सुधारणा होत असल्याने सरकारला इंधन पुरवठा व्यवस्थापित करण्यात अधिक आत्मविश्वास मिळाला आहे.

