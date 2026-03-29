इराणवर अण्वस्त्र हल्ला झाल्यास भारतावर परिणाम होईल का? कोणत्या देशांना सर्वाधिक धोका?

इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण झाला आहे. हे युद्ध इतके तीव्र झाले आहे की अमेरिका इराणवर अण्वस्त्र हल्ला करणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जर अमेरिकेने इराणवर अण्वस्त्र हल्ला केला, तर त्याचा भारतावर परिणाम होईल का? त्याचे किरणोत्सर्ग भारतापर्यंत पोहोचतील का? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत..तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमधील प्रमुख अणुऊर्जा केंद्रांपासून भारताच्या पश्चिम सीमेपर्यंतचे अंतर सुमारे २००० ते २५०० किलोमीटर आहे. अणुस्फोट झाल्यानंतर जड किरणोत्सर्गी कण काहीशे किलोमीटरच्या परिसरातच जमिनीवर पडतात. त्यामुळे भारतात तात्काळ गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे..Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या.मात्र, वातावरणात मिसळलेले सूक्ष्म किरणोत्सर्गी कण वाऱ्यामुळे दूरवर जाऊ शकतात. जर वाऱ्याची दिशा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे असेल, तर ४८ ते ७२ तासांत हे कण भारतापर्यंत पोहोचू शकतात. अशा परिस्थितीत गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि दिल्लीसारख्या भागांत या कणांचा प्रभाव जाणवू शकतो. मात्र, त्याची तीव्रता कमी असेल, असे सांगितले जाते..इराणमध्ये अणुहल्ला झाल्यास त्याचा सर्वाधिक परिणाम शेजारी देशांवर होऊ शकतो. यामध्ये इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांसारख्या देशांचा समावेश होतो. तसेच, इराणच्या दक्षिणेकडील सौदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनाही धोका आहे. जर इराणमधील अणुऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला झाला, तर किरणोत्सर्गी गळतीमुळे अरबी समुद्रातील पाणी प्रदूषित होऊ शकते. याचा परिणाम समुद्री जीवसृष्टीवर, पिण्याच्या पाण्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो..US and Israel Strike Iran: अमेरिकेचे इराणवर हल्ले का? नेमकं भांडण काय… जगाला तिसऱ्या महायुद्धाची भीती का वाटते? सोप्या शब्दात समजून घ्या.तज्ज्ञांच्या मते, अणुबॉम्बपेक्षा कार्यरत अणुभट्टी किंवा अणुकचरा साठवण केंद्रांवर हल्ला अधिक घातक ठरतो. अणुस्फोटाचा परिणाम काही काळानंतर कमी होतो, मात्र अणुभट्टीतून बाहेर पडणारे स्ट्रॉन्शियम, सीझियम आणि आयोडीनसारखे घटक माती व पाण्यात मिसळून दीर्घकाळपर्यंत नुकसान करतात. त्यामुळे कर्करोगासारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो.