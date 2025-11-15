ISRO IRS Satellite Captures Ram Mandir from Space

Ayodhya Ram Mandir : इस्रोच्या उपग्रहाने अवकाशातून घेतले राम मंदिराचे चित्र; अंतराळातून दिसला भारताचा अभिमान!

ISRO Satellite Image : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) च्या आयआरएस उपग्रहाने (IRS Satellite) अयोध्येत बांधलेल्या राम मंदिराचे एक खास चित्र घेतले आहे, ज्यात मंदिराचे अनोखे दृश्य अवकाशातून दिसत आहे. हे चित्र वर्षाच्या सुरुवातीला घेण्यात आले होते.
Ayodhya Temple : अयोध्येत बांधलेल्या राम मंदिराचे चित्र सुंदर रचना आणि मोठा आकार दाखवते. यावरून भारताचे अंतराळ तंत्रज्ञान किती प्रगत आहे, हे स्पष्ट होते. ते विशेष स्थळांची चित्रेही घेऊ शकते. भगवान श्रीरामांची जन्मभूमी असलेले हे राम मंदिर, भारतातील करोडो लोकांसाठी धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाचे आहे. हे मंदिर जुन्या नागर शैलीत (Nagar style) गुलाबी बलुआ दगडाने तयार करण्यात आले असून ते सुमारे २.७७ एकर परिसरात पसरलेले आहे.

