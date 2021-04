Covid-19 Vaccine: लस घेतल्यावर शारीरिक संबंध ठेवणे सुरक्षित आहे का?

नवी दिल्ली- देशभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. भारतात कोरोनाची दुसरी लाट आल्याचे दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याचवेळी कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. याचदरम्यान कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतल्यानंतर काय करावं-काय करु नये, तसेच काय खावं, काय खाऊ नये याबाबत बरेच वाद आहेत. दरम्यान, कोविडवरील लस घेतल्यानंतर शारीरिक संबंध ठेवावेत किंवा नाहीत याबाबत सोशल मीडियावर मोठ्या चर्चा होत आहेत. अनेकांना हा प्रश्न सतावतही आहे. आरोग्य मंत्रालयानेही याबाबत कुठलीच औपचारिक गाइडलाइन्स जारी केलेली नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी मात्र कोविड लसीचा दुसरा डोस घेतल्यानंतर शारीरिक संबंध ठेवताना गर्भनिरोधकांचा वापर करण्यास सांगितले आहे.

SARS-CoV2 या विषाणूची तीव्रता कमी करण्यासाठी ही लस विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या लसीचा स्त्री किंवा पुरुषांवर शारीरिक संबंध ठेवताना दुष्परिणाम होईल किंवा नाही याबाबत आत्ताच काही सांगता येणार नाही. एखाद्यी रोगप्रतिबंधक लहरी व्यक्तीसाठी शारीरिक संबंधातून दूर राहणे नेहमी शक्य नसते, असे गाझियाबाद येथील कोलंबिया अशिया रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपक वर्मा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले.

I’m in the Pfizer BioNTech Covid-19 vaccine trail.. Why do they want participants of both sexes to agree not to have unprotected sex or try to conceive a child for so many weeks after getting a shot in the arm? It’s an mRNA vaccine! Makes ZERO sense to me.

— Jeremy Kamil (@macroliter) September 24, 2020