Karnataka Politics : ठरलं...! डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार, काँग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे नेमकं काय म्हणाले...

D.K. Shivakumar : काँग्रेसकडून मोठी घोषणा! डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार असल्याचं संकेत स्पष्ट झाले. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केलेल्या वक्तव्याने अटकळींना पूर्णविराम.
डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार

Karnataka CM News : ‘बिहार निवडणुकीनंतर सर्व प्रलंबित मुद्द्यांवर स्पष्ट चित्र निर्माण होईल. धीर धरा, पक्षनिष्ठेचे फळ तुम्हाला नक्कीच मिळेल’, असे आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना दिले आहे. शुक्रवारी (ता. १७) रात्री बंगळुरातील सदाशिवनगर येथील खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या भेटीत दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे दीड तास चर्चा झाली.

पक्षातील घडामोडी, सत्तावाटप आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसची तयारी या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजते. बिहार निवडणुकीसाठी कर्नाटकातील कोणत्या नेत्यांना जबाबदाऱ्या द्यायच्या, कोणत्या नेत्यांना प्रचार मोहिमेत सहभागी करून घ्यायचे यावरही चर्चा झाली.

