आमची बाळं कुठं आहेत? घरातल्या कुणाशीच चेहरा जुळेना; IVFद्वारे जुळ्या मुलींचा जन्म, DNA रिपोर्ट पाहून दाम्पत्याला धक्का

लग्नानंतर अनेक वर्षे अपत्य नसल्यानं दाम्पत्याला आयव्हीएफच्या माध्यमातून जुळ्या मुली झाल्या. मात्र त्यांची डीएने टेस्ट करताच मोठा धक्का बसला. गुरुग्राममधील दाम्पत्याने दावा केला की जुळ्या मुलींचा डीएनए नमुना आमच्याशी जुळत नाहीय. आता कुटुंबाने आयव्हीएफ सेंटरच्या व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप करत आमची खरी बाळं कुठं आहेत असा प्रश्न विचारलाय..राहुल राठोड आणि त्यांच्या पत्नीने सांगितलं की, गेल्या वर्षी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं गुरुग्राममधील एका आयव्हीएफ सेंटरमध्ये उपचार घेतले होते. उपचारावेळी वैद्यकीय प्रक्रिया पूर्ण केली गेली. गेल्या वर्षी १४ मार्चला भ्रूण महिलेच्या गर्भात ट्रान्सफर केले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात महिलेनं जुळ्या मुलांना जन्म दिला. कुटुंबात यामुळे आनंदाचं वातावरण होतं पण डीएनए टेस्टचे रिपोर्ट आल्यानंतर कुटुंबाला धक्का बसला..पाण्यावरून दोन गटात तुंबळ हाणामारी, भाजप कार्यकर्त्याची हातोड्यानं ठेचत हत्या, २ सख्खे भाऊ गंभीर जखमी.दोन्ही मुलींपैकी लहान मुलीचा चेहरा आई-वडील किंवा कुटुंबातल्या इतर सदस्यांशी मिळता जुळता नव्हता. पूर्वोत्तर भारतातील लोकांसाऱखा चेहरा दिसत असल्यानं दाम्पत्याच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. दोन्ही मुलींची डीएनए टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा डीएने टेस्टचे रिपोर्ट हातात आले तेव्हा पायाखालची जमीनच सरकली. रिपोर्टमध्ये दोन्हीही मुली त्यांच्या नसल्याचं म्हटलं होतं..डीएनए रिपोर्टच्या आधारे राहुल राठोड यांनी थेट पोलिसात धाव घेतली. पोलिसांनी तीन महिने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला नाही. शेवटी दाम्पत्याने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ३१ मार्चला गुन्हा दाखल झाला. पण पुढच्याच दिवशी या प्रकरणाच्या चौकशीला स्थगिती दिली गेली..कोर्टाने ५ जूनच्या सुनावणीत पोलिसांना आदेश दिले की मुलांचे आयव्हीएफ सेंटरमधील रेकॉर्ड आणि कागदपत्रे जप्त करा. अद्याप पोलिसांनी कागदपत्रे ताब्यात घेतलेली नाहीत. पण कोर्टाच्या आदेशानंतर पोलिसांचं वागणं बदललं असल्याचं दाम्पत्याने म्हटलंय..राहुल राठोड यांच्या पत्नीने म्हटलं की, माझं हे तिसरं सिझेरियन होतं. शरीरात खूप वेदना होत होत्या. तरीही डिलिव्हरीच्या काही दिवसांनी मला पोलीस ठाण्यात बोलावलं गेलं. मला अनेक तास बसाव लागलं. पण माझ्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. या तणावामुळे तब्येत खूपच बिघडली. मी गर्भवती होते, मुलांना जन्म दिला पण ती आमची नाहीत. या चुकीला जबाबदार कोण असं विचारताना राठोड यांच्या पत्नीला अश्रू अनावर झाले. आमच्या खऱ्या मुलांना शोधून काढा अशी विनंती त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.