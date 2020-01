जे.पी. नड्डा भाजपचे नवे अध्यक्ष; जाणून घ्या नड्डांविषयी!

नवी दिल्ली New Delhi : भारतीय जनता पक्षाच्या BJP राष्ट्रीय अध्यक्षपदी जे. पी. नड्डा (J P Nadda) यांची बिनविरोध निवड झालीय. भाजपच्या दिल्लीतील मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. पक्षाचे मावळते अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नड्डा यांचा सत्कार करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

भाजप अध्यक्षपदी नड्डा यांचीच निवड होणार असल्याचे संकेत मिळत होते. त्यानुसार भाजप मुख्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर याची घोषणा करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे गृहखात्याची सूत्रे देण्यात आली. त्यानंतर पक्षाच्या अध्यक्षपदी अमित शहा यांच्याजागी कोणाची वर्णी लागणार याची उत्सुकता होती. त्याचवेळी नड्डा यांची काही काळासाठी पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळं पक्षाच्या अध्यक्षपदी नड्डा यांचीच नियुक्ती होणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यानुसार आज, नड्डा यांची पक्षाच्या बैठकीत बिनविरोध निवड झाली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांना पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे दिली.

Jagat Prakash Nadda elected unopposed as the National President of Bharatiya Janata Party (BJP) pic.twitter.com/ek5PlEZ2sE

— ANI (@ANI) January 20, 2020