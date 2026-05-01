Cruise Accident: आईने मुलाला लाइफ जॅकेटमध्ये कवटाळून ठेवले... पण दोघांचाही श्वास थांबला! क्रूझ दुर्घटनेत हृदय पिळवटून टाकणारा क्षण

जबलपूर बर्गी धरण दुर्घटनेतील एक हृदयद्रावक चित्र समोर आले आहे. ज्यामुळे अनुभवी बचाव कर्मचारीदेखील भावूक झाले आहेत. निमलष्करी दलाच्या डायव्हिंग टीमने क्रूझ शिपवर असलेल्या एका महिलेचा मृतदेह बाहेर काढला. तिचा मृतदेह तिच्या मुलाला घट्ट मिठीत घेऊन आढळला. आग्रा येथील डायव्हिंग टीमने बुडालेल्या जहाजाच्या आतील आव्हानात्मक परिस्थितीचे वर्णन केले. .जागा मर्यादित होती आणि तिथे धारदार लोखंडी सळ्या होत्या. त्यामुळे बचाव पथकाला अरुंद मार्ग तयार करण्यासाठी हातोड्यांचा वापर करावा लागला. एक डायव्हर तर जवळजवळ अडकलाच होता. "सुरुवातीला, ढिगाऱ्याखालून एका महिलेचा मृतदेह बाहेर काढताना आम्हाला खूप अडचण आली. मग आमच्या लक्षात आले की तिने आपल्या मुलाला घट्ट धरले होते आणि त्यांना वेगळे करणे कठीण जात होते. हे दृश्य पाहून आमची टीम खूप भावुक झाली, असे एका डायव्हरने सांगितले ..त्यांनी सांगितले की, मर्यादित जागा, कोसळणाऱ्या इमारती आणि कमी दृश्यमानता यामुळे बचाव कार्यात अडथळा येत होता आणि परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक होती. आग्रा येथील बचाव पथकाच्या आणखी एका सदस्याने सांगितले की, आतमध्ये दृश्यमानता खूपच कमी होती आणि पथकाला वारंवार तुटलेल्या इमारती आणि लोखंडी सळ्या आढळत होत्या. ज्यात त्यांचे सामान अडकले होते..त्याने सांगितले की, काही ठिकाणी शोध घेण्यासाठी पथकाला अरुंद मार्गांमधून जावे लागले आणि एका क्षणी एक डायव्हर अडकला, ज्याला वाचवावे लागले. बचावकर्त्यांच्या मते, ही मोहीम धोकादायक बनली होती कारण बोटीची रचना दोन्ही बाजूंनी पूर्णपणे खराब झाली होती आणि आतील जाळ्यांमुळे मार्ग अरुंद झाले होते. या अडचणी असूनही, निमलष्करी पथकाने आतापर्यंत खोल भागातून पाच मृतदेह बाहेर काढले आहेत, ज्यात एका मुलाचा आणि चार प्रौढांचा समावेश आहे..गुरुवारी संध्याकाळी जबलपूर जिल्ह्यातील बर्गी धरणाजवळ अचानक आलेल्या वादळामुळे एक क्रूझ जहाज उलटून बुडाल्याने आतापर्यंत नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर २८ जणांना वाचवण्यात आले असून सहा जण अद्याप बेपत्ता आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.