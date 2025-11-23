Crime News : चाकूचा धाक दाखवत अपहरण केलं, नंतर सोशल मीडियावर VIDEO व्हायरल केला; लेडी गँगची दहशत समोर...

महिलांच्या एका गटाने तरुणींचं अपहरण करून त्यांना मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही तर मारहाणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत या तरुणींना ब्लॅकमेल करण्यात आलं आहे. मध्यप्रदेशच्या जबलपूरमध्ये हा संपूर्ण प्रकार घडला. आपली दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही मारहारण करण्याचं आल्याचं आता पुढं आलं आहे. .या लेडी गँगच्या दहशतीला आता शहरातील नागरिक घाबरले आहेत. शनिवारी मारहाण झालेल्या एका पीडित तरुणीने ग्वारीघाट पोलीस ठाण्यात जाऊन या गँगविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे. या गँगने तरुणीला चाकूचा धाक दाखवून तिचं अपहरण केलं. नंतर मारहाण करत त्याचा व्हिडीओ बनवला. इतकच नाही तर मारहाणीचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही शेअर करण्यात आला..Crime News : लाच प्रकरणातील ‘युती’ दोघांना भोवली; पोलिसासह स्थानिक नेता ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात.तरुणीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी या लेडी गँगविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून याप्रकरणी तपास सुरु केला आहे. या लेडी गँगने ‘Suman Saket 358’ आणि ‘Killer Queen 1111’ अशा नावांनी इन्स्टाग्राम आयडी तयार करून मारहाणीचे व्हिडिओ शेअर केल्याचं पुढे आलं आहे. या व्हिडीओला ‘Last Round Only 307’, ‘Only 307’ असे कॅप्शन देत एकप्रकारे पोलिसांनाही आव्हान दिलं आहे. या व्हिडिओत अश्लील भाषेत शिवीगाळही करण्यात आली आहे..Sangli crime News: गोपनीय माहितीनंतर जत पोलिसांचा सापळा सहा देशी पिस्तूल, काडतुसे व दुचाकीसह ३.४६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.यासंदर्भात बोलताना पोलीस निरीक्षक सुभाषचंद्र बघेल म्हणाले, ''पीडित तरुणीच्या तक्रारीनंतर लेडी गँगमधील तीन तरुणींना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन तरुणी अल्पवयीन आहेत. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्यासाठी तसेच जबलपूरमध्ये आपली दहशत निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अनेक तरुणींना मारहाण केली आहे. अल्पवयीन आरोपी तरुणींना बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं असून एका आरोपी तरुणीला तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.