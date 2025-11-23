देश

Crime News : चाकूचा धाक दाखवत अपहरण केलं, नंतर सोशल मीडियावर VIDEO व्हायरल केला; लेडी गँगची दहशत समोर...

Jabalpur Lady Gang Kidnapping Case : लेडी गँगच्या दहशतीला आता शहरातील नागरिक घाबरले आहेत. शनिवारी मारहाण झालेल्या एका पीडित तरुणीने तक्रार दाखल केल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी तीन आरोपी तरुणींना अटकही करण्यात आली आहे.
महिलांच्या एका गटाने तरुणींचं अपहरण करून त्यांना मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही तर मारहाणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत या तरुणींना ब्लॅकमेल करण्यात आलं आहे. मध्यप्रदेशच्या जबलपूरमध्ये हा संपूर्ण प्रकार घडला. आपली दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही मारहारण करण्याचं आल्याचं आता पुढं आलं आहे.

