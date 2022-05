Jack Dorsey | जॅक डाॅर्सी यांनी ट्विटर बोर्ड सदस्यत्वाचा दिला राजीनामा

ट्विटरचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डाॅर्सी (Jack Dorsey) यांनी ट्विटर संचालक मंडळाच्या (बोर्ड) सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून डोर्सी पुन्हा ट्विटरचे सीईओ होतील अशी चर्चा सुरु होती. मात्र त्यांनी या अफवांना पूर्ण विराम देऊन पुन्हा ट्विटरचा (Twitter) सीईओ म्हणून परतणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहे. मायक्रो ब्लाॅगिंग साईटची डोर्सी यांनी २००६ मध्ये स्थापना केली होती. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये त्यांनी सीईओपदाची सूत्रे भारतीय वंशाचे पराग अग्रवाल यांच्याकडे सुपुर्द केले. सीईओपद सोडल्यानंतर कंपनीने सांगितले होते, की जॅक कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत संचालक मंडळाचे सदस्य राहतील. त्यांचा २५ मे रोजी कार्यकाळ संपला. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या भागधारकांच्या वार्षिक बैठकीत डोर्सी यांनी पुन्हा निवडणुकीत भाग घेतला नाही. (Jack Dorsey Step Down From Twitter Board, Elon Musk Take Over Decision)

सीईओ व्यतिरिक्त जॅक डोर्सी हे कंपनीचे २००७ पासून संचालक होते. कंपनीच्या संचालक मंडळावर पहिल्यांदाच स्थापनेपासून ट्विटरचे सहसंस्थापकांपैकी कोणी नसणार असे ब्लूमबर्गने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

वार्षिक बैठकीदरम्यान गुंतवणुकदारांनी खासगी समभाग कंपनी सिल्व्हर लेकस् ईगाॅन डर्बन विरोधात मतदान केले. डर्बन ही मस्कची सहयोगी कंपनी आहे, असे वृत्त राॅयटर्सने दिले आहे.